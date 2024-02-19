В Оренбурге открылся новый детский медицинский центр

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Новая поликлиника сможет обслуживать 24 000 детей города. В обновленном бывшем здании администрации Промышленного района теперь будут располагаться педиатрическое отделение, консультативно — диагностический центр, центр лечебной и спортивной медицины, отделения медицинской реабилитации, лучевой и функциональной диагностики и стоматологическая поликлиника.

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