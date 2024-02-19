стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Медучреждения

В Оренбурге открылся новый детский медицинский центр

 © vestirama.ru

Новая поликлиника сможет обслуживать 24 000 детей города. В обновленном бывшем здании администрации Промышленного района теперь будут располагаться педиатрическое отделение, консультативно — диагностический центр, центр лечебной и спортивной медицины, отделения медицинской реабилитации, лучевой и функциональной диагностики и стоматологическая поликлиника.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://vestirama.ru/novosti/192086-vice-premer-rf-tatyana-goli.html

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Оренбургская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,