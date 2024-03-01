Зимняя Москва с высоты

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Зима 2023-2024 года выдалась богатой на рекорды. Без критических морозов — по истории наблюдений, тридцатиградусных морозов в Москве не было уже 18 лет. Зато столичная зима была очень снежной — по плотности покрова побила рекорды нескольких десятилетий. По количеству осадков — пятое место среди самых снежных зим за последние 200 лет. В середине декабря и начале февраля выпадал объём снега, которого не видели за 70 лет наблюдений. Декабрь стал самым тёмным месяцем 2023 года — солнце показывалось всего на 8 часов за 31 день. Было всего 2 солнечных дня, когда солнце светило чуть более 3 часов. На оставшиеся дни пришлось около 85 минут — то есть в среднем по 3 минуты в день.

На фотографиях Москвы с высоты обилие снега оценить трудно, зато можно наблюдать, как пар от ТЭЦ превращается в облака, а по замёрзшей реке ходят электрические трамваи, которые также запустили в начале зимы 2023 года.

1. О круглогодичной навигации по Москве-реке задумались ещё во времена СССР — тогда старались максимально увеличивать эффективность работы речных судов. В том числе за счёт увеличения сезона навигации. Но расходы были слишком велики — приходилось использовать ледокольный флот, чтобы поддерживать работу судов. В 1991 году от этой идеи отказались. Но в 2009 году ситуация изменилась — появились суда с усиленной носовой частью корпуса. Эти теплоходы относятся к ледовому классу, поэтому стали возможны круизы по реке даже зимой.

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2. Начиная с декабря солнце в Москве заходит примерно в 16.00 и через полчаса практически наступает ночь. А если учесть, что небо большую часть дней затянуто облаками — кажется, что ночь начинается ещё раньше.

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3. Облака прямо над домами в Москве — это пар от многочисленных ТЭЦ. Всего в городе более 1100 теплоисточников, которые снабжают здания горячей водой и отоплением.

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4. В 2023 году впервые в зимнем сезоне по Москве-реке начали ходить пассажирские электросуда. Речные трамваи ходят по двум маршрутам, на каждом — по 6 причалов. Это не круизные теплоходы, а именно часть городской транспортной системы.

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5. Контраст архитектуры — башни Москвы-Сити нависают над исторической частью города.

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6. Новогодняя ГУМ-ярмарка на Красной площади. Ярмарку устраивают ежегодно. А рядом с ней с 2006 года заливают каток — один из самых больших в Европе.

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7. Кремль, Васильевский спуск и Красная площадь. После храма Василия Блаженного Красная площадь переходит в Васильевский спуск. До 1995 года Васильевский спуск считался частью Красной площади.

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8. Московский Кремль. Современные стены и башни были построены в 1485—1516 годах. А Куранты на Спасской башне — одни из древнейших действующих башенных механических часов в мире. Спасская башня была возведена в 1491 году и поначалу на ней были установлены другие часы — сейчас такую конструкцию назвали бы непривычной. Время тогда измеряли иначе — в часах был неподвижный внутренний круг, а вращался внешний диск. Причём диск был разделён на 17 частей — самое большое число дневных часов в летнее время.

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9. Храм Василия Блаженного официально называется собором Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву или просто — Покровский собор. Построен в 1561 году, во времена Ивана Грозного.

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10. Храм назвали в честь московского юродивого, которого после смерти причислили к лику святых. Василию приписывают множество чудес как при жизни, так и после смерти. А ров, который упоминается в официальном названии — это оборонительное укрепление вокруг Кремля. Глубина рва была 13 метров, ширина — 36 метров.

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11. Государственный исторический музей построили в 1883 году на месте здания Главной аптеки. Здание строили специально для музея и учитывали ансамбль Красной площади — Кремль, храм Василия Блаженного.

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12. Парк Зарядье и набережная Москвы-реки. Лёд уже затянул реку, но пути, по которым проходят речные трамваи, различить можно.

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13. Храм Христа Спасителя, или Храм Рождества Христова, — кафедральный собор Русской православной церкви. Здание построили в 1990-х годах — воссоздали одноимённый храм, который был разрушен в 1931 году. Сейчас Храм Христа Спасителя — самый большой среди православных храмов в России. Здание рассчитано на 10 тысяч человек, а под храмом расположена двухуровневая подземная парковка — это редкое решение.

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14. Тверская улица, Манежная площадь. Под площадью расположен торговый комплекс Охотный ряд с тремя подземными уровнями.

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15. Жилой дом на Котельнической набережной — одна из семи реализованных сталинских высоток. В центральном корпусе 32 этажа, его высота со шпилем — 176 метров.

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16. Сталинские высотки — масштабный проект, который в своё время изменил облик Москвы. Из семи высоток только три отвели под жилые дома. В остальных сейчас находятся главное здание МГУ на Вробьёвых горах, гостиница «Украина» и «Ленинградская», МИД и «Корпорация Трансстрой» (бывшее Министерство транспортного строительства).

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17. Выставка «Россия» на ВДНХ открылась 4 ноября 2023 года. В проекте участвуют 18 павильонов, в которых представлено 89 стендов и «Универмаг». Если потратить по 15 минут на каждый — 24 часов не хватит, чтобы осмотреть всё.

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18. В выставке «Россия» участвуют все 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, общественные организации, федеральные министерства. Выставку планировали завершить 12 апреля 2024 года, но по распоряжению Президента продлили работу до 8 июля.

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19. Свет прожекторов на выставке «Россия» виден издалека — даже из районов рядом с МКАД в северо-восточной части Москвы.

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20. Макет «Ракета-носитель Восток» рядом с павильоном «Космонавтика и Авиация». Этот павильон оформлял «Роскосмос. Внутри есть комплексы виртуальной и дополненной реальности, интерактивные тренажёры, модели техники. В экспозиции собрано более 120 образцов летательной и космической техники, интерактивный демонстратор ЦУП.

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21. Арка главного входа ВДНХ. На вершине установлена композиция «Тракторист и колхозница». Скульптура олицетворяет единение промышленности и сельского хозяйства. Фигуры выполнены из бетона, сноп колосьев — из латуни. С учётом памятника, высота конструкции достигает 32 метров.

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22. Макет ракеты-носителя «Восток» установили на ВДНХ в 1967 году. Это модель в натуральную величину, которую сделали в Самаре на заводе «Прогресс». Высота конструкции 38 метров, а вес превышает 57 тонн.

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23. Памятник «Рабочий и колхозница» — один из символов советской эпохи. Монумент делали для павильона СССР на международной выставке в Париже в 1937 году. Конструкцию спроектировали и собрали в Москве, затем разделили 65 частей и перевезли во Францию, где заново смонтировали. После выставки скульптуру снова привезли в Москву и установили на десятиметровый постамент у Северного входа на ВДНХ.

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24. Музей космонавтики, монумент «Покорителям Космоса». Это второй по высоте памятник в России — он уступает только монументу Победы. Изначально шлейф ракеты планировалось выполнить из дымчатого полупрозрачного стекла с ночной подсветкой изнутри, но Сергей Королёв настоял, чтобы облицовка была из титановых пластин. Он же добился и поставки дефицитного металла для строительства.

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25. Новый Арбат.

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26. МГУ — Московский государственный университет. Главное здание МГУ на Воробьёвых горах — это самая высокая из сталинских высоток. На протяжении более 50 лет это было самое высокое здание Москвы. Со шпилем высота здания достигает 235 метров.

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27. В начальном проекте здания МГУ шпиля не было — на крыше собирались установить памятник Ломоносову. Но чтобы достичь визуальной пропорциональности, решили отказаться от скульптуры и сделать шпиль. А памятник Ломоносову установили перед зданием.

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28. Технический проект, этажность, высоту шпиля и генеральную смету на строительство комплекса МГУ утверждал лично Сталин.

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29. МГУ.

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30. Главное здание МГУ симметрично относительно центральной башни — от неё отходят одинаковые 18-этажные «крылья». На башнях установлены огромные часы, термометр и барометр.

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31. Москва-Сити, деловой район в Москве на Пресненской набережной. Первые небоскрёбы здесь начали появляться в 2001 году — тогда завершили строительство Башни 2000.

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32. У каждой башни Москвы-Сити собственное имя — Федерация, Город Столиц Москва и Санкт-Петербург, ВТБ, Меркурий Тауэр, Neva Towers, ОКО, Башня на Набережной, Эволюция, Империя, IQ-квартал. Имена есть даже у небоскрёбов, которые ещё не построены.

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33. Башня Федерация. Небоскрёб «Восток» — второе по высоте здание в Европе, после Лахта-центра в Санкт-Петербурге. При этом в небоскрёбе «Восток» 95 этажей, а в Лахта-Центре — 87 этажей.

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34. В «Башне Федерация. Восток» апартаменты начинаются с 69-го этажа, на высоте 250 метров. Ниже — офисные помещения.

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35. За устойчивость небоскрёбов отвечает мощное бетонное ядро и 25 колонн по периметру, которые проходят через башни от фундамента до верхнего этажа.

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36. Москву-Сити сокращённо называют ММДЦ — Московский международный деловой центр. Под небоскрёбами расположено 3 станции метро.

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37. «Меркурий Тауэр», башня «Меркурий» или «Золотая башня». Высота 339 метров, 75 надземных этажей и 5 этажей подземного паркинга. На уровне 67-68 этажей установлен медиафасад из 2 млн светодиодов. Это самый высокий экран в Европе.

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38. Вход в «Меркурий Тауэр».

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40. Сегодня в Москве-Сити работает больше 80 тысяч человек, каждый день приезжает сюда больше 140 тысяч человек.

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41. Найди Останкинскую Телебашню.

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44. Башня ВТБ «Евразия».

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47. Башня «Эволюция» выполнена в форме закрученного вокруг собственной оси небоскрёба. Изначально на этой площадке планировали построить крупнейший в Москве Дворец бракосочетания. Затем решили строить офисное здание, а ЗАГС — рядом с ним. Так появилась идея спиральной башни, которая символизирует «инь-ян» и танцующую пару.

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48. Медиафасад — экран на башне Меркурий.

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50. Шелепиха — район, который прилегает к Москве-Сити. Раньше на этом месте была деревня — ещё в 1950-е годы часть территории занимали деревенские дома. От других районов Москвы эту местность отделяла промзона, железная дорога и река. Полноценной частью столицы стала только с появлением неподалеку Москва-Сити.

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51. Жилые девятиэтажки Шелепихи выглядят карликами рядом с небоскрёбами делового центра.

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52. Маяковская. Станция метро на Садовом Кольце, которое в этом месте проходит прямо под жилым домом.

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53. Гостиница Украина — седьмая и последняя из построенных сталинских высоток в Москве. Гостиница расположена на Кутузовском проспекте. На момент строительства была крупнейшей в Европе — в гостинице 1026 номеров.

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54. Есть много легенд о возведении этого храма — как Василий блаженный собирал милостыню и отдавал её на строительство храма, как царь ослепил зодчего.

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55. Садово-триумфальный сквер рядом со станцией метро «Маяковская».

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59. Сбербанк Сити. Ежедневно сюда приезжают на работу около 20 тысяч сотрудников.

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61. Восход солнца за шпилем МГУ.

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62. Зарядье, Парящий мост. Парк построили на месте снесённой в 2006 году гостиницы Россия. Длина поста — около 244 метров, а длина выступающей части моста без опор — около 70 метров.

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63. Современные куранты с привычным циферблатом на 12 часов появились при Петре I, в 1704 году. После него детали несколько раз выходили из строя и реставрировались, пока в середине XIX века появились на башне те часы, которые мы видим и сегодня.

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64. Шуховская башня. В 1890-е годы Владимир Шухов изобрёл первые в мире гиперболоидные конструкции и металлические сетчатые оболочки строительных конструкций, А Шаболовской башню называют по району, где она находится. Дальность передачи сигнала у новой башни составляла 10 тысяч км — мощнее, чем у радиостанций Парижа и Нью-Йорка. Сначала Шаболовскую башню использовали для радиопередач, затем и для телевидения. А когда начал работать телецентр в Останкино, все передающие антенны и другое оборудование с Шуховской башни демонтировали.

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66. БЦ «Оружейный» похож на сталинские высотки, но это стилизованный новострой. Здание сдали в 2016 году.

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67. БЦ «Оружейный».

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68. В гостинице The Carlton во время официального визита в Москву останавливался президент США Барак Обама. На этом месте изначально были гостиницы — «Париж», которую снесли в ходе реконструкции Москвы. Затем построили «Интурист», который работал до 2002 года.

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69. Дом-бублик. Считается, что хотели построить 5 таких домов, которые образовывали бы символ Олимпийских игр. Но построили только два и слишком далеко друг от друга, поэтому, возможно, отношение к Олимпийским играм — просто легенда.

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70. ТТК, Третье транспортное кольцо. Беговая улица. Башня справа — гостиница Moscow Tower.

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71. МГУ.

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73. Зима 2023-2024 года выдалась снежной и холодной, было мало солнечных дней. Зато 2024 год учёные называют самым жарким в истории наблюдений — так что возможно и следующая зима в Москве принесёт сюрпризы и рекорды.

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