В Москве открыли четыре новых причала для электросудов

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Четыре новых причала для речного электротранспорта — «Краснопресненский Парк», «Нагатинский», «Затон Новинки» и «Коломенская Набережная» открылись в Москве. По данным «Российской Газеты», об этом сообщили в мэрии города .

Как сообщили «РГ» в дептрансе Москвы, в первый же день причалами воспользовались около 500 раз. Сейчас в столице действуют два регулярных речных маршрута: «Киевский — Парк Фили» и «ЗИЛ — Печатники».

© paluba.media

Речной транспорт в Москве — это сугубо нишевый вид транспорта. Он оказался удобным и востребованным для тех москвичей, у кого эти причалы находятся в пешей доступности, и кто не слишком торопится, — пояснил «РГ» директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

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