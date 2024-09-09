В Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

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Двухтысячный электробус вышел на маршрут во Всемирный день электротранспорта и столетний юбилей регулярного автобусного движения в Москве.

До конца 2030 года будет поставлено еще порядка 3,9 тысячи электробусов.

Юбилейный электробус был создан на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Он будет курсировать по маршруту М3 Серебряный Бор — проспект Буденного, который соединяет северо-запад, центр и восток Москвы.

Первый автобусный маршрут начал действовать в столице в 1924 году, напомнил мэр. В тот период от Каланчевской площади до Тверской Заставы, которые в настоящее время называются Площадью трех вокзалов и Белорусским вокзалом, стали курсировать восемь машин.

Сейчас московские автобусы постепенно заменяются электробусами. Глава города подчеркнул, что они представляют собой современный, удобный и экологически чистый вид транспорта.

Так, практически четверть парка наземного городского транспорта сейчас состоит из электробусов российского производства. Их распространение позволяет увеличивать комфорт поездок для пассажиров, снижая при этом негативное влияние на окружающую среду.

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