Выпуск легковых автомобилей в январе вырос на 90%
По данным Росстата, в январе с российских конвейеров сошло 42,1 тыс. легковых автомобилей, что на 90,1% выше показателя годичной давности.
Производство грузовых автомобилей в первом месяце 2024 года составило 12,9 тыс. единиц — в 2,2 раза больше, чем годом ранее.
С 9 января большинство российских автозаводов возобновили выпуск продукции после общероссийских новогодних каникул.
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Источник: https://www.autostat.ru/news/56996/
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