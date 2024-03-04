Ростех показал боевой танец «Прорыва» на заснеженном полигоне

Т-90М «Прорыв» производит входящий в Ростех Уралвагонзавод . Этот танк является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя. На «Прорыве» установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое. Также он оснащен современной аппаратурой, которая позволяет экипажу эффективно поражать цели.

Ростех показал эффектное видео танца машины на фоне заснеженного леса.

В рамках проекта #БоевыеМонстрыРостеха «Прорыв» предстает в образе гигантского механизированного медведя, вызывающего ужас у всех, кому не посчастливится столкнуться с его яростью.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.