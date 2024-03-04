стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Видеоблог

Ростех показал боевой танец «Прорыва» на заснеженном полигоне

Т-90М «Прорыв» производит входящий в Ростех Уралвагонзавод. Этот танк является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя. На «Прорыве» установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое. Также он оснащен современной аппаратурой, которая позволяет экипажу эффективно поражать цели.

Ростех показал эффектное видео танца машины на фоне заснеженного леса.

В рамках проекта #БоевыеМонстрыРостеха «Прорыв» предстает в образе гигантского механизированного медведя, вызывающего ужас у всех, кому не посчастливится столкнуться с его яростью.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.


  • rvk
  • 4
УВЗ, прорыв, т-90М
  • Нет аватара sanfox
    04.03.2408:16:37

    Интересно, а как этот медведь от пчел (дронов) защищается? Как Винни-пух? Прилеты по нашей технике продолжаются, несмотря на установку РЭБ. То частоты не те, то питание РЭБ работает от двигателя, заглушил его и танк беззащитен! В этой области прорыв есть, или только в Анимэ?

    #1278551
    • Badassgoliath Badassgoliath
      04.03.2409:16:46

      Любые меры противодействия уменьшают проценты, но не дают полной защиты. Плюс этот процесс бесконечный — на защиту ищутся способы её обхода, на эти способы ищутся новые меры защиты.

      Это, в общем-то, общеизвестные вещи, прописные истины.

      #1278557
      • Нет аватара Лексур
        04.03.2410:31:09

        Да ладно вы. У человека трагедия, очередной «Абрамс» подбили. Вот он и пришёл сказать про «анимэ», заметте не «мультики». А вы с ним всерьёз. С такими не дискутировать надо, а поддакивать, как с пациентами известных заведений, несмотря на то, что они не психи.

        #1278565
  • Нет аватара BRO
    04.03.2416:17:37

    Это все хорошо, но с какой коробкой передач он поставляется в войска? По всей информации Т-90 идут со старой корбкой, с рычагами вместо штурвала и медленным задним ходом. Могу уверенно заявить, что каждый иностранец на ютубе в ролике про Т-90 неприменно про это упоминает, а ведь скорость это важно, это уход от удара. Мне хоть Т-90 и нравится, но обьективно медленный задний ход это очень больщой минус!

    #1278613
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,