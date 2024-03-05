Завершена сборка фюзеляжа очередного Ил-96-300

© aviation21.ru

На Воронежском авиазаводе (филиал ПАО «Ил» — ВАСО) завершена основные работы по сборке фюзеляжа очередного пассажирского самолёта Ил-96-300. 18-тонный агрегат выкатили из стапеля общей сборки, сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.

«Все основные объёмы стапельной сборки 18-тонного агрегата были выполнены за три месяца — это самый короткий цикл сборки за последние годы», — прокомментировали в ОАК

По словам начальника агрегатно-сборочного производства авиазавода Юрия Шестакова, коллектив цеха сборки фюзеляжей, заготовительно-штамповочное и механосборочное производства ВАСО отработали хорошо. До конца марта на фюзеляже будут произведены внестапельные работы, и его передадут в цех окончательной сборки.

По плану в этом году на окончательную сборку должны поступить агрегаты ещё одной машины Ил-96-300. Таким образом, воронежские самолётостроители вышли на запланированный темп производства двух самолётов этого типа ежегодно.

В соответствии с комплексной программой развития авиаотрасли, на ВАСО до 2030 года должны выпустить 12 лайнеров Ил-96-300. Причём на 2024 год выкатка новых самолётов не предусматривается. В 2025-м коллектив должен построить два лайнера, в 2026-м — один, и далее: 2027 — 2, 2028 — 2, 2029 — 3, 2030 — 2. Все 12 самолётов предполагается передать в лизинг российским авиакомпаниям для коммерческих перевозок пассажиров.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.