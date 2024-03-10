В Уфимском районе Башкирии запущены два новых предприятия 

© static.mk.ru

В индустриальном парке «Нижегородский» в Уфимском районе запустили два производства. Это первые резиденты парка — компании «Ювента», которая будет выпускать фурнитуру для дверных конструкций, и «Новил», где будут производить вентиляционное и тепловое оборудование.

Это небольшие предприятия, но не всегда для развития промышленности нужны мегагиганты. Малые производства, гибкие, способные подстраиваться под новые условия, покупать оборудование, у которых есть свои рынки сбыта, вносят свой большой вклад в укрепление нашей экономики.

Из 21 резидента индустриального парка «Нижегородский» 19 — субъекты малого и среднего предпринимательства.

© ufa.mk.ru

© ufa.mk.ru

© ufa.mk.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.