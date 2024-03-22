Трамвай 71-923М «Богатырь-М"| Развитие городского электротранспорта 2024

Трамвай 71-923М «Богатырь-М» — это российский полностью низкопольный двухсекционный трамвай компании «ПК Транспортные Системы».

Производством трамваев 71-923М «Богатырь-М» занимается два завода компании «ПК Транспортные системы». На «Тверском механическом заводе электротранспорта» делают кузова, а также производят сборку и испытание трамвайных тележек. На «Невском заводе электрического транспорта» в Санкт-Петербурге производится окончательная сборка трамваев.

С 2019 года «ПК Транспортные системы» произвели и поставили в 4 города России 110 двухсекционных низкопольных трамваев «Богатырь-М». Ещё не менее 20 трамваев будет поставлено в Санкт-Петербург и Саратов до конца 2024 года.

Двухсекционный вагон «Богатырь М» стал 1000-м трамваем произведенным «ПК Транспортные системы». Юбилейный трамвай «Богатырь-М» будет перевозить горожан и гостей Санкт-Петербурга по маршруту № 60.

Автор: Алексей Поветкин

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