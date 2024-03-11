На Замоскворецкой линии метро запустили поезда нового поколения «Москва-2024»

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11 марта 2024 г. состоялся торжественный запуск первого поезда новой серии «Москва-2024» на Замоскворецкой линии московского метрополитена.

Ожидается, что новые поезда значительно увеличат пассажиропоток и улучшат качество обслуживания. Так в представленном составе расстояние между сиденьями было увеличено, а USB-зарядки перемещены с сидений на поручни, улучшена шумоизоляция.

С 2010 года средний возраст поездов метрополитена уменьшился в два раза.

Через два года будет представлен поезд «Москва-2026», что свидетельствует о намерении города постоянно обновлять и совершенствовать свою инфраструктуру.

Планируется, что в 2024 и 2025 годах будет поставлено 560 вагонов нового поезда, из которых 448 будут использоваться на Замоскворецкой линии.

© m24.ru

© m24.ru

© m24.ru

© m24.ru

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