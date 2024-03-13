Красноярский край получил 93 новых автобуса

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Красноярский край получил 93 новых пассажирских автобуса: 40 «ЛиАЗов», 35 «ПАЗов», 17 «Газель NEXT» и 1 автобус на базе шасси «Урал». Машины будут обслуживать жителей Железногорска, Енисейска, Зеленогорска, Норильска, Богучанского, Мотыгинского, Кежемского и других районов края.

Обновление подвижного состава обеспечит транспортную доступность для маломобильных групп населения и повысит комфорт и безопасность поездок в сельских и отдалённых территориях региона.

По словам директора Богучанского АТП Александра Пастухова, до этого их автопарк не обновлялся почти 15 лет, а за последние два года обновили почти на 90%. Для многих территорий поставка этих автобусов полностью завершит обновление пассажирского транспорта.

С 2021 года в Красноярском крае появилось порядка 600 новых автобусов, электробусов и других средств общественного транспорта. Обновление транспортного парка в регионах — одно из направлений нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

© www.krskstate.ru

© www.krskstate.ru

© www.krskstate.ru

© www.krskstate.ru

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