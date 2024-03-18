Краболов «Капитан Егоров» проекта CCa 5712LS завершил ходовые испытания

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17 марта в Санкт-Петербурге корабелы Онежского судостроительно-судоремонтного завода завершили ходовые испытания краболовного судна «Капитан Егоров» проекта CCa 5712LS.Судно строится по заказу ГК «Русский Краб».

Сдаточная команда проверила работу систем и механизмов судна, а также соответствие его маневренных, ходовых и мореходных качеств заложенным в проект требованиям. В ближайшее время судно будет передано заказчику.

«Капитан Егоров» — второй краболов серии, который строится на ОССЗ по заказу компании «Русский Краб» в рамках первого этапа инвестиционных квот.

Судно предназначено для добычи и перевозки живого краба. Серию отличают ледовый класс Ice2, улучшенные мореходные качества, более высокая по сравнению с действующим флотом производительность, новый уровень безопасности и комфорта для экипажа, более высокие показатели экологичности. Краболовы оснащены системами автоматизации и цифрового контроля технологических процессов.

Закладка киля второго краболова «Капитан Егоров» (строительный № 502) состоялась на Онежском ССЗ 1 декабря 2020 года. Судно спустили на воду 9 декабря 2022 года. Проект краболовного судна CCa 5712LS разработали конструкторы компании «Дамен Инжиниринг».

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