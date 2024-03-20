ИФК передала Ту-204 в эксплуатацию авиакомпании Red Wings

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Лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) передала в эксплуатацию авиакомпании Red Wings самолет Ту-204-100 В. Лайнер 20 марта совершил технический перелет из Ульяновского аэропорта «Восточный» в московский «Домодедово», откуда далее отравится в коммерческий рейс.

Ранее этот борт, выпущенный на Ульяновском авиационном заводе «Авиастар-СП» в 2008 году, уже эксплуатировался в авиакомпании Red Wings до середины 2018 года, после чего находился на хранении. ИФК восстановила летную годность самолета Ту-204-100 В и вернула его в коммерческую эксплуатацию.

«Мы продолжаем возвращать в строй парк имеющихся у нас российских самолетов: вслед за грузовым Ил-96-400Т и пассажирским Ту-214 мы передаем в коммерческую эксплуатацию обновленный и прошедший весь комплекс подготовительных работ Ту-204. Вместе с эксплуатантом — Red Wings — рассчитываем, что самолет будет эффективно решать задачи авиакомпании и радовать пассажиров», — сказал генеральный директор ИФК Михаил Подхватилин.

В ходе организованной ИФК работы по восстановлению летной годности выполнены: оценка технического состояния борта, вывод самолета из длительного хранения, формы обслуживания и сервисные бюллетени, капитальный ремонт двигателей, работы по замене неисправных и имеющих календарные ограничения комплектующих, полностью обновлен интерьер. В результате самолет вновь получил действующий сертификат летной годности.

Максимальная дальность этого Ту-204-100 В превышает 7000 км, а с полной коммерческой загрузкой он может перевозить пассажиров на расстояние до 3600 км. Обновленный салон выполнен в одноклассной компоновке экономического класса на 210 пассажиров.

Самолет оборудован российскими двигателями ПС-90А Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха и оснащен современным оборудованием, соответствующим мировым требованиям к самолетам своего класса.

Как и переданный ранее в Red Wings Ту-214, этот Ту-204 окрашен в корпоративную ливрею Объединенной авиастроительной корпорации. Аналогичную ливрею также носят серийный Суперджет-100, приступивший к летным испытаниям Ил-96-400М и проходящий сертификацию в импортозамещенной версии МС-21-310.

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