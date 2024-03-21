В Твери компания «ДКС» запустила производство автоматических выключателей

© тверскаяобласть.рф

В Твери на территории технопарка ДКС в новом производственном комплексе запущена тестовая линия по производству автоматических выключателей «YON MAX». Строительство производства силовой электрики компания «ДКС» начала в 2023 году. Открытие запланировано в третьем квартале этого года.

Проект реализуется в целях импортозамещения оборудования силовой автоматики и электрики. Общая площадь производства составляет более 17 тыс. кв. м. Реализация инвестпроекта позволит создать 120 новых рабочих мест.

Сейчас линия производит однополюсные автоматы на 16А, 6кА, а скоро начнёт выпускать выключатели до трех полюсов на 6, 16, 32 и 63А. Первые партии выключателей уже проходят лабораторные исследования и в ближайшее время пройдут процесс сертификации.

В новом комплексе будет открыто производство сразу трех популярных серий продукции «ДКС»: автоматических выключателей «YON», клемм «Nuputuk», электроустановочных изделий «Avanti». В частности, автоматические выключатели — это надежное, безопасное и современное решение для обеспечения электрической безопасности и комфорта в доме или офисе.

Компания «ДКС» была основана в 1998 году и на сегодняшний день входит в число крупнейших российских производителей кабеленесущих систем, комплексных решений для автоматизации, IT и распределения электроэнергии. Производимая продукция используется для организации систем электроснабжения, автоматизации и распределения энергии на объектах любого назначения. В ассортименте «ДКС» более 40 тыс. наименований. Предприятие обладает широким перечнем собственных патентов, а продукция производится в том числе в рамках инновационных программ.

В 2023 году на территории технопарка ДКС в Твери введен в эксплуатацию ряд объектов. В сентябре в честь 25-летия предприятия был открыт первый в России высокотехнологичный роботизированный складской комплекс площадью 10 тыс. кв. м, полностью разработанный, сконструированный и построенный отечественными специалистами.

Кроме того, в прошлом году введена в эксплуатацию вторая очередь производства металлических корпусов, а также лаборатория испытаний и сертификаций. Начато и производство нержавеющих металлических кабельных лотков листового и лестничного типа и аксессуаров к ним. Они предназначены для прокладки изолированных кабелей и проводов на объектах промышленного и гражданского строительства при сборке несущих конструкций с высокой нагрузкой или имеющих большие расстояние между опорами.

© tverigrad.ru

© тверскаяобласть.рф

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