Промпроизводство ускоряется

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Росстат опубликовал оперативную информацию о промышленном производстве в России в январе-феврале 2024 года.

Индекс промышленного производства составил 108,5% по сравнению с февралём прошлого года, за два месяца — 106,6%.

Опережающими темпами развивались обрабатывающие производства — 113,5% к февралю прошлого года (лучший месячный результат за 2023-24 годы).

Наибольший рост среди обрабатывающих производств показали:

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 151,5%,

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 147,2%,

— производство прочих транспортных средств и оборудования — 138,6%,

— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 137,9%,

— производство напитков — 129,8%,

— производство лекарственных средств и материалов — 122,8%.

Индекс добывающих производств составил 102,1%.

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