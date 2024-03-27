Промпроизводство ускоряется
Росстат опубликовал оперативную информацию о промышленном производстве в России в январе-феврале 2024 года.
Индекс промышленного производства составил 108,5% по сравнению с февралём прошлого года, за два месяца — 106,6%.
Опережающими темпами развивались обрабатывающие производства — 113,5% к февралю прошлого года (лучший месячный результат за 2023-24 годы).
Наибольший рост среди обрабатывающих производств показали:
— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 151,5%,
— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 147,2%,
— производство прочих транспортных средств и оборудования — 138,6%,
— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 137,9%,
— производство напитков — 129,8%,
— производство лекарственных средств и материалов — 122,8%.
Индекс добывающих производств составил 102,1%.
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