Компания ЭМИС выпустила аналог импортному двухсенсорному расходомеру

Компания ЭМИС продолжает работы по импортозамещению в области контрольно-измерительных приборов. Линейку продукции пополнил новый вихревой расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200 с двумя сенсорами.

Такое исполнение прибора применяется в тех случаях, когда необходимо получать резервные сигналы о расходе, например, в системах противоаварийной защиты.

Ранее в системах ПАЗ на российских промышленных предприятиях применялись исключительно импортные расходомеры. Теперь появился отечественный аналог — двухсенсорный ЭМИС-ВИХРЬ 200 , который максимально соответствует задачам автоматических систем безопасности на производстве.

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