Новые сэндвич-панели стали выпускать в Касли Челябинской области

© kasli-gazeta.ru

На базе бывшего хлебозавода в городе Касли Челябинской области состоялось официальное открытие нового завода по производству сэндвич панелей — НПО «Элмет».

Производственные мощности позволяют выпускать до 700 квадратных метров панелей разной толщины в сутки.Новый завод стремится заполнить внутренний спрос на этот вид строительного материала и постепенно наращивает объёмы производства.Сейчас предприятие работает по заказу, которых у него более чем достаточно и обеспечивает работой около 40 человек.

В тёплом, просторном цехе, площадь которого удалось увеличить за счёт пристроя, смонтирована пока одна автоматическая производственная линия по выпуску современного востребованного материала — сэндвич-панелей. Это облицовочный строительный материал, который используется для укладки кровли, строительства домов, модульных зданий, каркасных, быстровозводимых конструкций.

© kasli-gazeta.ru

В ассортименте «Элмет» представлены сэндвич-панели с двумя видами утеплителя: минеральная вата и пенопластовый наполнитель. Сырьё поступает из Екатеринбурга и Магнитогорска. В качестве утеплителя используется минеральная вата.

Всё начинается с того, что минвату режут на определённом станке на ламели (бруски-полоски). Затем нарезанные ламели переходят на производственную линию для панелей.

Каждая сэндвич-панель состоит из следующих элементов: внешня облицовка; утеплитель; утренняя облицовка.

Особенность произодства плиты из минеральной ваты заключается в том, что она уложена слоями в шахматном порядке. Если листы металла приклеить к утеплителю параллельно этим слоям, то утеплитель может попросту развалиться.

Далее подготовленные лист и утеплитель (ламели) проходят клеевую установку.

После чего, собранная заготовка будущей панели перемещается в пресс на 15 минут.

При температуре 45 градусов происходит затвердевание клея, что обеспечивает прочное соединение облицовки с утеплителем.

Из пресса выходит готовая панель, но ещё не разрезанная на нужную длину. Сначала она проходит приёмку ОТК на соответствие установленным требованиям, затем обрезка, и только после этого, подъёмник на вакуумных присосках, перемещает готовые сэндвич-панели на упаковочную.

Готовую продукцию ещё сутки держат в цехе, а потом скомплектованные пачки панелей перемещают на место хранения на территории завода, для последующей отправки заказчику.

Сейчас на линии трудятся 18 рабочих в две смены — в смене 9 человек, каждый трудится по 12 часов. Обучение новичков осуществляется либо на месте, либо их командируют в город Артёмовск Свердловской области на такое же предприятие.

Новый завод «Элмет» располагает необходимой площадью для размещения ещё одной производственной линии, оборудование для которой планируется закупить и установить уже в ближайшее время.

Запуск новой линии позволит вдвое увеличить выпуск продукции. А это означает, что потребуется вдвое больше рабочих: водители, прессировщики, рабочие цеха.

© kasli-gazeta.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.