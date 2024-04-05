Трамвай 71-931М «Витязь-М» | Развитие городского электротранспорта 2024

Трамвай 71-931М «Витязь-М» — это российский полностью низкопольный трёхсекционный трамвай компании «ПК Транспортные Системы».

Производством трамваев 71-931М «Витязь-М» занимается два завода компании «ПК Транспортные системы». На «Тверском механическом заводе электротранспорта» делают кузова, а также производят сборку и испытание трамвайных тележек. На «Невском заводе электрического транспорта» в Санкт-Петербурге производится окончательная сборка трамваев.

С 2017 года «ПК Транспортные системы» произвели и поставили в Москву и Санкт-Петербург 532 трёхсекционных низкопольных трамвая «Витязь-М».

Благодаря трамваю «Витязь-М», компания «ПК Транспортные системы» попала в книги рекордов Европы и России. Она установила рекорд по скорости производства трёхсекционных трамваев в рамках одного контракта — один вагон за 5 дней (для Санкт-Петербурга), а так же рекорд по количеству трехсекционных трамваев, поставленных по одному контракту в один город — 300 вагонов за 2 года 6 месяцев и 6 дней (для Москвы).

Автор: Алексей Поветкин

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