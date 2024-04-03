В Безенчуке Самарской области открылась фабрика по производству нитей для 3D-принтеров

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В цехе семьи Конаковых запустили единственную в России линию, которая в несколько раз увеличит объемы выпуска. Кроме того, здесь разрабатывают свои станки для резки металла, которые в будущем помогут аграриям.

Малое предприятие семьи Конаковых переехало в здание бывшего хлебного завода. Произведён ремонт и запущено оборудование для изготовления филамента — пластиковой нити для 3D печати, станок лазерной резки, 3D принтеры для изготовления деталей.

Недавно предприятием СтарПласт произведена закупка двух производственных линий в Китае, запуск которых позволит производить трехцветный филамент и увеличить объём производства более чем в 10 раз.

Готовая продукция и детали пользуются спросом не только в Самарской области, но и в других регионах России, а также Казахстане и Беларуси. Кроме этого предприятие занимается расширением каналов сбыта посредством реализации своей продукции на маркетплейсах.

Количество рабочих мест увеличилось до 25, а в перспективе на работу будут приняты 50 человек. Очень хорошая динамика развития малого бизнеса.

https://tlt.tpp...ru/news/534552/

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