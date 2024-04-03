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Производство

В Безенчуке Самарской области открылась фабрика по производству нитей для 3D-принтеров

 © admbezenchuk.ru

В цехе семьи Конаковых запустили единственную в России линию, которая в несколько раз увеличит объемы выпуска. Кроме того, здесь разрабатывают свои станки для резки металла, которые в будущем помогут аграриям.

Малое предприятие семьи Конаковых переехало в здание бывшего хлебного завода. Произведён ремонт и запущено оборудование для изготовления филамента — пластиковой нити для 3D печати, станок лазерной резки, 3D принтеры для изготовления деталей.

Недавно предприятием СтарПласт произведена закупка двух производственных линий в Китае, запуск которых позволит производить трехцветный филамент и увеличить объём производства более чем в 10 раз.

Готовая продукция и детали пользуются спросом не только в Самарской области, но и в других регионах России, а также Казахстане и Беларуси. Кроме этого предприятие занимается расширением каналов сбыта посредством реализации своей продукции на маркетплейсах.

Количество рабочих мест увеличилось до 25, а в перспективе на работу будут приняты 50 человек. Очень хорошая динамика развития малого бизнеса.

https://tlt.tpp...ru/news/534552/

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Источник: https://admbezenchuk.ru/about/info/news/15015/

Самарская область, Безенчук
  • artal artal
    03.04.2411:36:45

    Отредактировано: artal~11:36 03.04.24
    #1280553
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    03.04.2412:08:16

    Даешь российские технологии в области композитов и 3D печати!!!

    Кучно пошли хорошие новости в этой стратегической сфере!!!

    А здесь прямо Кулибины и Демидовы вместе!!!

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~12:10 03.04.24
    #1280556
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    03.04.2412:13:29

    Исправтье пожалуйста пjзволит    

    #1280557
  • Нет аватара vajo
    03.04.2416:20:29

    «В цехе семьи Конаковых запустили единственную в России линию, которая в несколько раз увеличит объемы выпуска."

    Запустили единственную линию, т. е. до этого не было. А что тогда она после запуска увеличит в несколько раз?

    «Кроме того, здесь разрабатывают свои станки для резки металла, которые в будущем помогут аграриям."

    А что за станки такие именно для аграриев?     «я сажаю алюминиевые огурцы …»    

    #1280575
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