В Безенчуке Самарской области открылась фабрика по производству нитей для 3D-принтеров
В цехе семьи Конаковых запустили единственную в России линию, которая в несколько раз увеличит объемы выпуска. Кроме того, здесь разрабатывают свои станки для резки металла, которые в будущем помогут аграриям.
Малое предприятие семьи Конаковых переехало в здание бывшего хлебного завода. Произведён ремонт и запущено оборудование для изготовления филамента — пластиковой нити для 3D печати, станок лазерной резки, 3D принтеры для изготовления деталей.
Недавно предприятием СтарПласт произведена закупка двух производственных линий в Китае, запуск которых позволит производить трехцветный филамент и увеличить объём производства более чем в 10 раз.
Готовая продукция и детали пользуются спросом не только в Самарской области, но и в других регионах России, а также Казахстане и Беларуси. Кроме этого предприятие занимается расширением каналов сбыта посредством реализации своей продукции на маркетплейсах.
Количество рабочих мест увеличилось до 25, а в перспективе на работу будут приняты 50 человек. Очень хорошая динамика развития малого бизнеса.
https://tlt.tpp...ru/news/534552/
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
03.04.2411:36:45
03.04.2412:08:16
03.04.2412:13:29
03.04.2412:20:52
03.04.2416:20:29