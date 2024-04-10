Новое производство картриджей «ЕвроЛюкс Групп» вышло на плановые показатели

Производство фильтров © eurolux.ru

В прошлом году на петербургском заводе ООО «ЕвроЛюкс Групп» запущена собственная линия производства картриджных фильтров. В течение 4-х месяцев удалось выйти на плановые показатели.

Мощность производственной линии позволяет выпускать до 15 000 картриджей в год. Инвестирование проведено за счёт собственных средств. Производство оснащено современным оборудованием, что позволяет выпускать продукцию, соответствующую высоким стандартам качества. Новое производство организовано в рамках программы импортозамещения, поскольку после введения западных санкций многие европейские компании прекратили поставку фильтровальных элементов в Россию. Выпускаемые картриджи патронного типа подходят как для собственного оборудования компании, так и для установок других производителей. При этом компания готова производить комплектующие непосредственно под индивидуальные потребности российских предприятий.

Основную долю в продукции, выпускаемой на новом производстве, занимают фильтровальные элементы (картриджи) ELG, в основе которых лежит принцип поверхностной фильтрации, благодаря чему изделие легко очищается и долго не требует замены. На поверхность фильтра ELG наносится уникальная экспандированная тефлоновая мембрана повышенной эффективности ePTFE. Она содержит большое число пор (свыше 1,5 миллиарда на 1 кв.см), через которые легко проникает воздух, а мелкие частицы (до 0,1 мкм) загрязняющих веществ задерживаются. Сопротивление фильтроэлемента остаётся низким, он не «забивается», разряжение на агрегатах не падает, фильтрующие свойства сохраняются на долгий срок.

Фильтры ЕвроЛюкс Групп © eurolux.ru

Кроме того, фильтр-патроны ELG обладают уникальной системой регенерации (самоочистки). Внутри каждого фильтровального элемента находится ротационное (крутящееся) перфорированное сопло на рамке, запатентованное в ООО «ЕвроЛюкс Групп». Накопление пыли контролируется датчиком перепада давления. При достижении установленного предела подаётся импульс сжатого воздуха (5-6 бар) из встроенного ресивера. Сопла распределяют его равномерно по всей длине, что предохраняет структуру фильтра от повреждений. Пыль стряхивается в пылесборник, а очищенный воздух выбрасывается наружу или в вентиляционную систему.

Компания «ЕвроЛюкс Групп» выпускает фильтровальные элементы разных видов, типов, размеров и модификаций. Они так же имеют разные присоединительные фланцы, подходят ко многим видам оборудования, даже уже снятого с производства. Возможны антистатическое и огнеупорное исполнения.

Компания намерена развивать данное направление, поэтому специалисты «ЕвроЛюкс Групп» постоянно ведут работы по увеличению номенклатуры производимых фильтровальных элементов.

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