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Производство

Новое производство картриджей «ЕвроЛюкс Групп» вышло на плановые показатели

Производство фильтровПроизводство фильтров © eurolux.ru

В прошлом году на петербургском заводе ООО «ЕвроЛюкс Групп» запущена собственная линия производства картриджных фильтров. В течение 4-х месяцев удалось выйти на плановые показатели.

Мощность производственной линии позволяет выпускать до 15 000 картриджей в год. Инвестирование проведено за счёт собственных средств. Производство оснащено современным оборудованием, что позволяет выпускать продукцию, соответствующую высоким стандартам качества. Новое производство организовано в рамках программы импортозамещения, поскольку после введения западных санкций многие европейские компании прекратили поставку фильтровальных элементов в Россию. Выпускаемые картриджи патронного типа подходят как для собственного оборудования компании, так и для установок других производителей. При этом компания готова производить комплектующие непосредственно под индивидуальные потребности российских предприятий.

Основную долю в продукции, выпускаемой на новом производстве, занимают фильтровальные элементы (картриджи) ELG, в основе которых лежит принцип поверхностной фильтрации, благодаря чему изделие легко очищается и долго не требует замены. На поверхность фильтра ELG наносится уникальная экспандированная тефлоновая мембрана повышенной эффективности ePTFE. Она содержит большое число пор (свыше 1,5 миллиарда на 1 кв.см), через которые легко проникает воздух, а мелкие частицы (до 0,1 мкм) загрязняющих веществ задерживаются. Сопротивление фильтроэлемента остаётся низким, он не «забивается», разряжение на агрегатах не падает, фильтрующие свойства сохраняются на долгий срок.

Фильтры ЕвроЛюкс ГруппФильтры ЕвроЛюкс Групп © eurolux.ru

Кроме того, фильтр-патроны ELG обладают уникальной системой регенерации (самоочистки). Внутри каждого фильтровального элемента находится ротационное (крутящееся) перфорированное сопло на рамке, запатентованное в ООО «ЕвроЛюкс Групп». Накопление пыли контролируется датчиком перепада давления. При достижении установленного предела подаётся импульс сжатого воздуха (5-6 бар) из встроенного ресивера. Сопла распределяют его равномерно по всей длине, что предохраняет структуру фильтра от повреждений. Пыль стряхивается в пылесборник, а очищенный воздух выбрасывается наружу или в вентиляционную систему.

Компания «ЕвроЛюкс Групп» выпускает фильтровальные элементы разных видов, типов, размеров и модификаций. Они так же имеют разные присоединительные фланцы, подходят ко многим видам оборудования, даже уже снятого с производства. Возможны антистатическое и огнеупорное исполнения.

Компания намерена развивать данное направление, поэтому специалисты «ЕвроЛюкс Групп» постоянно ведут работы по увеличению номенклатуры производимых фильтровальных элементов.

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Источник: https://eurolux.ru/novoe-proizvodst...pp-vyshlo-na-planovye-pokazateli-2/

новое производство, промышленная фильтрация, очистка воздуха на производстве, импортозамещение
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