В Кабардино-Балкарии открыт швейный цех

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Компания «ВоенТекстильПром» открыла в Кабардино-Балкарии свой филиал — швейную фабрику, которая будет отшивать одежду для нужд министерства обороны.

Уже сейчас здесь работают 50 швей, а в перспективе будут трудоустроены ещё 150 человек. Часть мастериц уже имеют опыт работы, другие проходят обучение.

Фабрика находится в посёлке Кашхатау. На открытии предприятия настаивали жители Черекского района.Транспорт доставляет работников на фабрику. В самом здании созданы комфортные условия. Есть вместительная столовая.

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