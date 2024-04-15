«Росатом» получил лицензию на запуск первого в мире производства нитридного топлива

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Ростехнадзор выдал Сибирскому химическому комбинату (входит в ТВЭЛ) лицензию на эксплуатацию модуля фабрикации/рефабрикации СНУП-топлива.

На объекте будут изготавливать макеты тепловыделяющих сборок (ТВС) с обедненным ураном. Специалисты комплексно опробуют все участки изготовления ТВС. На следующем этапе — после получения разрешения на обращение с плутонием — запустят производство топлива штатной зоны реактора БРЕСТ-ОД-300.

Модуль фабрикации/рефабрикациисооружают на площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса. Также здесь будут работать энергоблок с инновационным БРЕСТ-ОД-300, модуль по переработке облученного топлива. Таким образом впервые в мире на одной площадке построят АЭС с быстрым реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.

СНУП расшифровывается как смешанное нитридное уран-плутониевое. В таком топливе делящийся материал — смесь урана и плутония — представлен в форме соединения азота, мононитрида. Обычно используют диоксид урана.

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