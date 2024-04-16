В Шадринске открыли новый цех металлоконструкций
На базе пищекомбината при государственной поддержке заработал цех металлоконструкций. На оснащение цеха высокоточным оборудованием предприятие получило на льготных условиях свыше 50 миллионов рублей.
Внушительные площади позволяют производить крупногабаритные детали: балки, конструкции для быстровозводимых зданий и помещений. В этом году цех планирует выпускать 150-200 тонн металлоконструкций в месяц для нефтегазового сектора, металлургии, атомной и строительной отраслей.
Предполагаемый годовой оборот — 50 млн рублей. Половину прибыли второго квартала Владимир Анатольевич с партнёрами пообещал направить на нужды СВО.
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