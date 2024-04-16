В Шадринске открыли новый цех металлоконструкций

© shadr.info

На базе пищекомбината при государственной поддержке заработал цех металлоконструкций. На оснащение цеха высокоточным оборудованием предприятие получило на льготных условиях свыше 50 миллионов рублей.

Внушительные площади позволяют производить крупногабаритные детали: балки, конструкции для быстровозводимых зданий и помещений. В этом году цех планирует выпускать 150-200 тонн металлоконструкций в месяц для нефтегазового сектора, металлургии, атомной и строительной отраслей.

Предполагаемый годовой оборот — 50 млн рублей. Половину прибыли второго квартала Владимир Анатольевич с партнёрами пообещал направить на нужды СВО.

https://shadrin...tciy/130271389/

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.