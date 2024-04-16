УАЗ наращивает производство автомобилей в 2024 году

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Ульяновский автозавод по итогам первых двух месяцев 2024 года выпустил свыше 5,2 тыс. автомобилей — на 65,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В планах предприятия — наращивание выпуска автомобилей и реализация проектов, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области. Напомним, в ближайшие два года компания «Соллерс» планирует вложить более 5,5 млрд рублей инвестиций в развитие индустриальной площадки ОАО «УАЗ».

Ульяновский автозавод возобновляет производство и продажи экспедиционных версий моделей СГР и «Хантер». Автомобили с установленным на заводе дополнительным внедорожным оборудованием стали доступны для заказа с апреля. Стоимость УАЗ СГР и «Хантер» в исполнении «Экспедиция» составляет 1 млн 690 тыс. рублей и 1 млн 785 тыс. рублей соответственно.

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