На Волжской ГЭС завершена модернизация гидроагрегата № 11

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На Волжской ГЭС после замены генератора введен в эксплуатацию гидроагрегат со станционным номером 11. Оборудование обновлено в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Новый генератор, изготовленный российской компанией «Силовые машины», создан с учетом современных достижений в области энергетического машиностроения и имеет улучшенные технические характеристики. Он заменил оборудование, введенное в эксплуатацию в 1959 году и отработавшее более 60 лет. Гидротурбина на данном гидроагрегате была заменена ранее.

На сегодняшний день на Волжской ГЭС обновили все 22 гидротурбины и 19 генераторов. Завершить замену всех генераторов планируется в 2026 году. Новые гидроагрегаты обладают большей эффективностью, что уже позволило увеличить мощность Волжской ГЭС с 2541 МВт до 2734 МВт. В перспективе установленная мощность станции возрастет до 2744,5 МВт.

Сегодня на Волжской ГЭС в рамках ПКМ ведется замена сороудерживающих решеток, выполняются отделочные работы в кабельном туннеле 220 кВ, продолжается реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ) напряжением 500 кВ с применением элегазового оборудования закрытой компоновки (КРУЭ). В 2024 году планируется приступить к замене гидрогенератора № 16.

Волжская ГЭС — нижняя, наиболее мощная ступень Волжско-Камского каскада и крупнейшая гидроэлектростанция Европы. Благодаря своим маневренным мощностям Волжская ГЭС имеет большое значение для обеспечения надежной работы единой энергосистемы России. Среднемноголетняя выработка электроэнергии составляет 11,5 млрд кВт.ч.

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