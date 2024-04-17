Мощные универсальные инжекторы Power over Ethernet.

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Компания COMMENG (ООО «Комменж», Санкт-Петербург) завершила разработку и подготовку к серийному производству инжекторов PoE, предназначнных для подачи питания поверх данных Ethernet. Инжекторы могут использованы с любым оборудованием, поддерживающим протоколы 10/100 Base-TX и 1000 Base-T, питание Passive PoE и Standard PoE (IEEE 802.3af/at/bt). Инжекторы выпускаются в двух версиях — с номинальной мощностью 50 и 100 Вт, встроенная защита от наводок молнии — опционально.

Особенности инжекторов позволяют применять их для питания оборудования с высоким энергопотреблением (видеокамеры с поворотными механизмами и подогревом, радиоблоки систем широкополосного доступа, радиорелейных станций, передатчики оптических мостов). Выбранные схемотехнические решения обеспечивают высокую надежность, в том числе в условиях воздействия мощных электромагнитных помех.

Используется новый универсальный корпус, который может устанавливаться на поверхность, рейку DIN и коробку наружной установки (для монтажа вне помещений или в условиях высокой влажности и агрессивных сред).

При разработке учитывался многолетний опыт эксплуатации предыдущих разработок в различных климатических условиях и для разных применений — транспортная сеть связи, сети беспроводного широкополосного доступа, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления. Серийное производство начнется в июне 2024.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

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