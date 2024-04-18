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С момента запуска первой ракеты-носителя «Союз» прошло 58 лет. За это время почти 2000 ракет доставили на орбиту корабли с космонавтами, аппараты связи и навигации и научные лаборатории. «Союзы» запускают с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный, и каждая РН собиралась на одном производстве — самарском заводе РКЦ «Прогресс». Всего предприятие разработало и изготовило 11 модификаций Р-7.

Сейчас завод производит «Союз-2», самые «запускаемые» отечественные ракеты в мировой космической промышленности, и доставляет их до космодромов по железной дороге. Сегодня на предприятии работают около 15 тысяч человек. Помимо производства ракет по заказам, завод создаёт спутники. В разработке находится проект новой ракеты, «Союз-5», которая сможет выводить на орбиту до 17 тонн груза — это вдвое больше, чем у «Союза-2».

1. Ракета-носитель «Союз» разрабатывалась на основе ракеты Р-7. После «семёрки» были ракеты «Восток» и «Восход». Первые две ступени «гагаринской» ракеты были изготовлены на этом заводе. Ракета самарского производства доставила на орбиту космический корабль, из которого Алексей Леонов впервые в мире вышел в открытый космос. 25 ноября 1966 года, с космодрома Байконур был выполнен первый пуск ракеты-носителя «Союз» с непилотируемым космическим кораблём.

Ракеты «Союз» считаются самыми узнаваемыми из отечественных. Их легко отличить по четырём коническим боковым блокам первой ступени, головному обтекателю с четырьмя прямоугольниками решётчатых стабилизаторов и «башне» с системой аварийного спасения. Последняя устанавливается только на пилотируемых запусках.

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2. Ракеты-носители (РН) «Союз» выводят на орбиту корабли с космонавтами, аппараты связи и навигации и научные лаборатории. Сейчас самой ходовой отечественной ракетой считается «Союз-2» и её модификации. Это РН среднего класса, способная поднимать грузы до семи тонн на низкую орбиту Земли. Длина ракеты составляет 51 метр — это высота семнадцатиэтажного дома. Ракета трёхступенчатая общей массой в 313 тонн.

Ежегодно РКЦ «Прогресс» производит около 20 пусков ракет-носителей «Союз-2» с трёх российских космодромов — Байконур, Плесецк и Восточный.

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3. Самарский завод «Прогресс» ведёт свою историю от 1 января 1894 года. Изначально это была фабрика «Дукс». Она находилась в Москве и занималась производством велосипедов. Затем предприятие начало выпускать дирижабли, аэропланы и первые самолёты, а в феврале 1919 года «Дукс» преобразовали в Государственный авиационный завод № 1.

В октябре 1941 года авиазавод эвакуировали в Куйбышев — Современную Самару, где он впоследствии и остался. Во время Великой Отечественной войны здесь изготавливали штурмовики Ил-2 и Ил-10, истребители МиГ-3, а после войны — реактивные самолёты МиГ-9, МиГ-15 и их модификации. Всего завод выпустил более 42 тысяч серийных самолётов и более 90 модификаций образцов авиатехники.

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4. В 1958 году правительство СССР назначило Авиазавод № 1 главным в изготовлении межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Разработкой ракеты руководил Сергей Королёв. Предприятие снова перепрофилировали, теперь на выпуск ракетно-космической техники — межконтинентальных ракет и первых ракет-носителей «Восток», «Восход» и «Союз». Все эти ракеты для покорения космоса разработаны на базе Р-7 и Р-9.

В 1961 году Авиазавод № 1 переименовали в Куйбышевский завод «Прогресс». Ракета «Восток», которая вывела Юрия Гагарина на орбиту, собрана именно на этом заводе. До сих пор все отечественные пилотируемые запуски обеспечиваются самарскими ракетами.

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5. Космический центр «Прогресс» — большая производственная база, где ракета создаётся с нуля. Предприятие образовано в 1996 году путём слияния Центрального специализированного конструкторского бюро (ЦСКБ) и самарского завода «Прогресс». Сотрудники РКЦ собирают и проверяют работоспособность уже готовой ракеты в среднем за 20 дней.

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6. Топливные баки для РН «Союз» варят из цельных листов металла прямоугольной формы в агрегатно-сварочном цехе предприятия. Здесь производят все 12 баков, которые составляют одну целую ракету.

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7. Сначала листовым заготовкам из специального сплава придают цилиндрическую форму. Затем бак проверяют на прочность и герметичность с помощью специального раствора и гелиевой смеси. Ей же заполняют уже готовый элемент ракеты.

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8. Топливный бак ракеты-носителя изнутри. Ракетные баки заправляют не только топливом в виде керосина, но и окислителем — жидким кислородом. Без окислителя топливо не будет гореть в атмосфере и создавать реактивную тягу.

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9. Вид изнутри головного обтекателя для РН «Союз-2», эти комплектующие ракеты производятся в агрегатно-клепальном цехе. Обшивка головной части состоит из десятков слоёв углеволокна и алюминиевого сотового заполнителя, а между ними. Это лёгкий и очень прочный материал, который сжимается под атмосферным давлением, защищая «нос» ракеты.

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10. Створки головного обтекателя — «носа» ракеты. Конусообразная форма обтекателя помогает «Союзу» преодолевать земную атмосферу. Внутри обтекателя располагаются космические аппараты, которые доставляют на орбиту спутник или космический корабль с экипажем на борту. Если ракета доставляет космонавтов к МКС, она оснащается системой аварийного спасения.

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11. Задача головных обтекателей от старта и до вывода ракеты в космос — защита космического аппарата от всех внешних факторов. Максимальная температура на головном обтекателе достигает 175 градусов, а на самом кончике — до 500-600 градусов. На наиболее подверженные нагреванию участки головного обтекателя наносят дополнительную теплозащиту.

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12. В большинстве сварочных работ предприятия используют технологию аргонной сварки. При производстве ракет-носителей «Союз-5» будет использоваться новый для отечественного ракетостроения метод — сварка трением с перемешиванием. Такая технология позволит сваривать листы из алюминиевого сплава толщиной до 30 мм.

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13. Подготовительные работы внутри топливного бака. Работники цеха проверяют надёжность сварочных швов и герметичность баков изнутри, попадая в него через люк-лаз.

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14. Заготовки бака крутятся автоматически, сварщики регулируют скорость и подачу импульса на аппарат, чтобы шов был максимально однородным и ровным.

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15. Самый маленький шов находится у основания первой ступени, его варят за 20 минут, к концу бака время на сварку возрастает до четырёх часов.

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16. Цех общей сборки и испытаний ракет-носителей. Тут находятся десятки ракет разных модификаций и готовности.

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17. В этом цехе все компоненты ракеты собирают в готовые ступени. Комплектующие РН доставляют сюда из других цехов завода или от поставщиков. Ракеты «Союз» собираются по «пакетной» схеме, которую предложил Сергей Королёв. К центральной второй ступени, крепятся третья ступень и четыре ускорителя. Их в шутку называют «морковками» из-за схожей формы.

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18. Ракета-носитель состоит из трёх ступеней. Они работают поочердёно и отстыковываются по мере того, как тот набирает нужную высоту, и затем выносят ракету на орбиту.

Первая ступень состоит из четырёх конусообразных блоков. С их помощью ракета отрывается от земли на несколько десятков километров, и через 118 секунд после запуска эти элементы отстыковываются. Затем в дело вступает вторая ступень — центральный блок ракеты. Он помогает преодолеть земное притяжение, работая 278 секунд. Третья ступень вступает в действие уже в невесомости, она работает около 240 секунд. Затем космический корабль, расположенный в носовой части ракеты, автономно летит в открытом космосе на набранной скорости.

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19. Транспортировка блока ракеты-носителя в цехе общей сборки. Детали ракеты передвигают на кранах и специальных тележках. Для особо крупных частей предусмотрены направляющие, напоминающие рельсы

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20. Каждая ступень ракеты имеет отдельные двигатели, систему управления, баки с горючим, в которых хранится реактивный керосин, и бак с окислителем — жидкий кислород.

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21. Всего в цехе сборки работает около 400 человек: инженеры, слесари-сборщики, изолировщики и электромонтажники. Все работы проходят вручную с помощью грузового крана. Несмотря на то, что «Союз» — серийная ракета, величина этих серий несопоставима с автомобильными и прочими. Поэтому по сути сборка РН — это штучное производство.

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22. Двигатели для первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз-2» этапов 1а и 1б производятся на моторостроительном предприятии «ОДК-Кузнецов», которое тоже находится в Самаре. Съёмные элементы на двигателях окрашены красным чтобы их не — это напоминание, чтобы снять их перед запуском.

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23. Ракета проходит финальные испытания на контрольно-испытательной станции. Когда она ещё разделена на составные части, помещают на стенд в отдельном цехе. Здесь проверяют работоспособность электроники, герметичность, устойчивость к высоким температурам.

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24. Сейчас в предприятии работают около 15 000 человек. В 2023 году специалисты «Прогресса» начали разработку проекта космического ракетного комплекса «Амур — СПГ». В его состав входит РН среднего класса «Амур» на сжиженном природном газе с возвращаемым блоком первой ступени.

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25.

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26. Производство ракет контролируется на каждом этапе: от проверки сварочных швов до имитации полёта на контрольно-испытательной станции. Заключительное испытание всех систем длится 520 секунд — столько же проходит реальный полёт. Только после прохождения всех проверок ракета отправляется на космодром.

© img.geliophoto.com

27. Последний этап в разработке ракеты — придание эстетичного вида. Для этого элементы космического объекта помещают в малярную камеру для покраски и нанесения маркировки. Оранжевое обрамление двигателей помогает отыскать ступени после падения на землю.

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28. Сотрудница предприятия наносит трафаретные надписи на боковые блоки.

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29. РЦК «Прогресс» до сих пор считается режимным предприятием. Здесь нельзя снимать общие и панорамные планы и исследовательское оборудование. Представители СМИ ходят по цехам в сопровождении сотрудника службы безопасности.

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31. Ракеты «Прогресса» поставляются на три российских космодрома: Байконур в Казахстане, Плесецк в Архангельской области и Восточный в Амурской области.

© img.geliophoto.com

32. Ракеты отправляются на космодром в разобранном виде, окончательно перед полётом их собирают на космодромах. Каждая ступень ракеты-носителя упаковывается в гермочехол, поставляется в отдельный вагон и отправляется на поезде.

© img.geliophoto.com

33. Один из бывших сотрудников ЦСКБ сам стал космонавтом. Олег Кононенко 10 лет работал в конструкторском бюро после окончания института. Он прошёл путь от инженера до ведущего инженера-конструктора, проектируя электрические системы спутников, после чего его приняли кандидатом в отряд космонавтов РКК «Энергия». Олег Кононенко считается мировым рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе — 736 суток.

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© img.geliophoto.com

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