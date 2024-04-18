На астраханской верфи ОСК заложили головной земснаряд

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На производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта ОСК состоялась закладка киля головного земснаряда со сменным фрезерным/роторно-ковшовым рыхлителем российского проекта 93.159А.

Контракт на поставку 6 самоходных судов заключен в 2023 году с Государственной транспортной лизинговой компанией. Земснаряды будут строиться по отечественному проекту с использованием российского судового комплектующего оборудования.

В этом году на заводе планируется заложить еще 2 земснаряда, в 2025 году — еще 3.

Основное назначение земснаряда проекта 93.159А — проведение дноуглубительных работ: разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов.

Судно будет использоваться также для чистки рек и каналов от наносов, для прокладки каналов и других гидротехнических строительств.

Для обеспечения движения и маневрирования судна будут использоваться две пропульсивные установки палубного размещения в контейнерном исполнении, расположенные в кормовой части главной палубы.

Технические характеристики:

Длина габаритная — 60,45 м;

Ширина габаритная — 12,3 м;

Осадка — 1,5м;

Высота борта на миделе — 2,97 м;

Глубина разработки (мин / мах) −2/10 м;

Диаметр пульпопровода — 550 мм;

Автономность — 14 суток.

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