В 2018 году владелец АЗС из Казани Анатолий Косолапов перевёл китайцам $25 000 за робота-мойку и остался один на один с шайтан-роботом, который который постоянно капризничал и ломался. Он выучил китайский, стал дилером, но понял: легче сделать самому.Так в 2022 году в Казани появилось производство роботизированных автомоек под маркой Epicarwash, где команда Косолапова вот уже четыре года делает и постоянно улучшает свой продукт, доказывая, что отечественные мойки могут быть лучше импортных. За все время выпущено более 70 роботов-моек, а выручка компании выросла с 1,2 млн рублей в 2022 году до 175 млн в 2025-м.⚡️Анатолий Косолапов — основатель и генеральный директор Epicarwash

Что стало самым сложным в создании роботизированных автомоек? В чем заключается конкурентное преимущество? Почему китайские роботы-мойки господствуют на российском рынке? Есть ли другие отечественные производители?

О том, как Epicarwash держат мировое лидерство, и что надо было сделать, чтобы разместить своего робота-мойку в самой крутой и дорогой локации Москвы, Анатолий Косолапов рассказал деловому журналу «Монокль».