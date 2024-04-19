ГТЛК поставила общественный транспорт для Петербурга, Воронежа и Тульской области

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На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг партию автобусов для Воронежа и Тульской области в рамках инвестпроекта с использованием средств ФНБ, а также начала коммерческие поставки городского транспорта по контракту в Санкт-Петербург.

За 5 дней ГТЛК поставила 54 автобуса:

✔️24 VOLGABUS 4298G4 для Петербурга

✔️20 НЕФАЗ 5299-0000030-52 для Воронежа (ФНБ)

✔️10 ПАЗ-320435-04 для Тульской области (ФНБ)

Все поставки осуществлены благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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