Автобусы НЕФАЗ для Воронежа

© kamaz.ru

«КАМАЗ» поставил крупную партию комфортабельных автобусов большого класса в Воронеж.

Партия из 20 автобусов большого класса НЕФАЗ-5299-30-52 поставлена одному из частных транспортных предприятий Воронежа по программе льготного лизинга Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) за счёт привлечения средств Фонда национального благосостояния России. Планируется, что новая техника будет задействована на маршруте № 80 «ул. Перхоровича — Студгородок ВПИ».

Комфортабельные автобусы большого класса НЕФАЗ-5299-30-52, поставленные в Воронеж, полностью отвечают требованиям современной городской среды. Они оборудованы пандусами и площадкой для маломобильных граждан, а также системой книлинг, которая позволяет наклонять кузов автобуса для удобной посадки и высадки пассажиров. Предусмотрены кондиционеры с режимом обогрева, бегущая строка в салоне и другие полезные опции. Общая пассажировместимость автобуса — 98 человек, включая 31 место для сидения.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.