Автобусы НЕФАЗ для Вологды

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«КАМАЗ» досрочно поставил крупную партию газомоторных низкопольных автобусов НЕФАЗ 5299-40-57 на КПГ в Вологду.

Поставщиком выступил официальный дилер ПАО «КАМАЗ» по продажам пассажирской техники ООО «Автобусный — Центр Столица», при этом вся партия автобусов была передана более чем на месяц раньше срока, предусмотренного муниципальным контрактом. В общей сложности в распоряжение заказчика передан 31 автобус НЕФАЗ 5299-40-57 на КПГ. Новый пассажирский транспорт поступил в автопарк «ПАТП № 1», осуществляющего регулярные перевозки пассажиров в Вологде.

Новые НЕФАЗы уже приступили к работе на маршрутах города. Пассажировместимость каждого автобуса — 96 человек, в том числе предусмотрено 29 мест для сидения. Машины оснащены современным оборудованием: системой спутниковой навигации, тахографом, электронной системой отображения маршрута, системой учета пассажиров, автоинформатором, видеокамерами, медиасистемой. Кроме того, для маломобильных групп населения предусмотрена аппарель, позволяющая осуществлять въезд и выезд в кресле-коляске.

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