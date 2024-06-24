Гоночный дрон в линейке БВС Геоскана! © www.geoscan.ru

На конференции в Москве Геоскан представил новинки в образовательной линейке — дрон «Геоскан Пионер FPV » и симулятор виртуальных скоростных полетов. Беспилотник разработан специально для гонок и отлично подойдет как для самостоятельных тренировок, так и для соревнований, а симулятор позволит регулярно практиковаться в пилотировании без риска повредить БВС. Продукты проходят последние тестовые испытания и в скором времени будут доступны для заказа.

На Пионере FPV установлена специальная рама, моторы для быстрых полетов и обновленная плата. Она позволяет подключать еще более мощные двигатели, обеспечивает большую маневренность, грузоподъемность и улучшенные скоростные характеристики дрона. А благодаря совместимости с экосистемой квадрокоптера «Геоскан Пионер », открываются широкие возможности для программирования и создания разных модификаций. Надежная связь с пультом гарантирована на расстоянии до одного километра за счет поддержки протокола ExpressLRS, а небольшой вес коптера — менее 500 грамм — дает быстрый разгон и легкое ускорение.

«Гонки дронов — один из наиболее популярных среди детей способов стартовать в мире беспилотников. Cообщество пользователей давно просило нас сделать FPV-дрон, но Геоскан развивался в направлении летающей робототехники и не рассматривал FPV-направление как приоритетное. И сегодня, когда мы представляем FPV-квадрокоптер, мы говорим не просто о гоночном дроне, но об элементе экосистемы „Геоскан Пионер“. Благодаря совместимости новой платы автопилота с экосистемой Пионеров пользователи смогут „прокачивать“ свои дроны и создавать классные проекты в сфере автономных полетов. Эти возможности и дополнительные элементы расширяют спектр сценариев применения и дают простор для экспериментов. Так, со специальной сферической защитой дрон превращается в спортивный снаряд для игры в футбол, баскетбол и квиддич», — прокомментировал руководитель отдела образовательных проектов ГК «Геоскан» Михаил Луцкий.

Дополняет новинку FPV-симулятор для отработки навыков пилотирования. В программе смоделированы летные характеристики Пионера FPV, что позволит безопасно освоить полет в виртуальном пространстве. При этом пользователи смогут задать несколько сценариев применения дронов в разных условиях.

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Геоскан Пионер FPV © www.geoscan.ru

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