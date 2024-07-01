В Тольятти на поток поставили изготовление багги на базе Нивы

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Независимая тольяттинская фирма F-Design начала мелкосерийное производство багги Арта на базе Нивы, следует из публикации самарского издания «Автоброкер Клуб».

Первый образец Арты показали год назад, он был сделан на базе подержанной трехдверной Нивы ВАЗ-2121. Второй образец изготовили на шасси пятидверного ВАЗ-2131. Сейчас строят третий экземпляр.

Во всех случаях используется усовершенствованная версия нивовского мотора: рабочий объем увеличен до 2,0 л, мощность повышена до 130 л.с., крутящий момент — до 200 Нм. Используется карбюраторная система питания — для достижения максимальной ремонтопригодности в полевых условиях.

Багги Арта не имеют допуска на дороги общего пользования, их строят специально для нужд фронта.

© s.auto.drom.ru

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