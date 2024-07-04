Импортозамещение. Июнь 2024

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2047 проектов импортозамещения!

1. Прошло 10 лет с тех пор , как российская компания Сервосила начала выпускать высокоточные отечественные сервоусилители серий SC-25 и SC-60, которые по многим характеристикам превосходят аналогичные продукты компаний ELMO (Израиль) и Ingenia (Испания/США).

Высокая точность сервоуправления позволяет применять контроллеры Сервосила даже в таких прецизионных устройствах, как литографы, телескопы и эрозионные станки. В современных условиях компания Сервосила обеспечивает российских разработчиков передовыми технологиями сервоуправления своей разработки для применения в робототехнике, станкостроении, точном машиностроении, текстильной промышленности, медицине, сельском хозяйстве и в других областях. Важно, что техническая поддержка осуществляется на русском языке собственными сотрудниками компании Сервосила.

2. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал линейку СВЧ-модулей для радиоэлектронной аппаратуры наземного базирования. Устройства существенно дешевле зарубежных комплектующих и позволят заменить американские, немецкие и французские аналоги.

Линейка СВЧ-модулей разработана входящим в «Росэлектронику» Специальным конструкторским бюро по релейной технике. Изделия предназначены для коммутации сигналов до 18 ГГц, способны выдерживать многократные удары с ускорением до 50g, акустический шум до 150 дБ и работать при температуре от -60 до 85 градусов по Цельсию.

3. Нефтедобывающие компании по всему миру для повышения долговечности работы широкого спектра оборудования традиционно используют антифрикционные покрытия.

Они обеспечивают деталям химическую и коррозионную стойкость в сложных условиях эксплуатации, таких как морской климат, контакт с флюидами и прочими агрессивными средами. А также снижают и стабилизируют коэффициент трения, предотвращают износ.

Например, популярностью пользуются материалы торговой марки Xylan, разработанные в США.

В связи с отсутствием на российском рынке материалов Xylan, затруднилось производство и обслуживание нефтедобывающего оборудования. Замену импортным составам предложило российское предприятие «Моденжи».

4. Осенью 2023 года компания «ПОЛИПЛАСТИК Ривулис Ирригационные системы трубопроводов» (ООО «ПРИСТ»), расположенная в городе Волжском Волгоградской области, наладила выпуск новой продукции для сельского хозяйства — компенсированной капельной трубки Rivulis D5000 PC. После проведения модернизации производственная мощность технологической линии позволяет выпускать до 100 километров капельной трубки в сутки.

Ранее капельная трубка была исключительно импортируемым продуктом. В основном, ее закупали в Израиле.

5. На Ямале успешно завершили испытания первого российского комплекса оборудования для гидравлического разрыва пласта.

Полевые испытания подтвердили эксплуатационные характеристики отечественного оборудования и его соответствие отраслевым стандартам. Первый российский флот ГРП получил сертификат о готовности к серийному производству и промышленному применению, это победа отечественного нефтяного машиностроения!

6. Холдинг «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») разработал и запустил в серийное производство аппаратуру одной из важнейших бортовых систем космических аппаратов — ретрансляционного комплекса.

Собственная разработка компании гарантирует надёжную передачу спутниковых изображений, телевизионных и радиосигналов, метеорологической и навигационной информации между космическими аппаратами и наземными станциями.

Ретрансляционный комплекс разработан специалистами РКС на отечественной элементной базе и имеет модульную конструкцию, его состав может изменяться в зависимости от потребностей заказчиков и назначения космических аппаратов. Серийное производство комплекса и его комплектующих стартовало в 2024 году.

7. 14 июня госкорпорация «Росатом» представила обновленную версию флагманской системы математического моделирования и инженерного анализа «Логос». В новую версию добавлены более 40 возможностей, которые коснулись всех модулей пакета, включая «Логос Аэро-Гидро», «Логос Тепло», «Логос Прочность» и других, рассказали Sudostroenie.info в пресс-службе корпорации.

Как отмечают в «Росатоме», основные новации касаются как расширения классов решаемых задач, так и повышения уровня автоматизации рутинных функций и эргономики использования пакета программ. Добавлены новые возможности, расширен функционал модулей, повышена стабильность их работы. Большое внимание было уделено быстродействию «Логоса» для сокращения времени получения конечного результата моделирования.

8. Компания «Джет Трансфер» объявилa об открытии специализированного цеха ремонта авиационных поршневых двигателей. Цех выполняет все виды капитального ремонта двигателей производства Lycoming и Continental всех модификаций на основании Сертификата организации по техническому обслуживанию № 285-20-031. Об этом сообщает AVIA.RU.

«В последние годы, в связи с введенными санкционными ограничениями, российские эксплуатанты и владельцы самолетов АОН лишились возможности проводить капитальные ремонты двигателей в зарубежных ремонтных организациях. Клиенты нашего цеха могут заказать капитальный ремонт двигателя своего самолета, который будет выполнен профессиональными высококвалифицированными специалистами, в соответствии со всеми технологическими требованиями и рекомендациями, изложенными в оригинальных Руководствах по ремонту двигателей. Все работы выполняются на новом, самом современном оборудовании», — отмечается в сообщении компании.

9. В Ростове запустили новую линию импортозамещающего производства

На Дону стартовала новая линия производства деталей подшипников. Она позволит повысить качество выпускаемых изделий и освоить выпуск новых видов продукции. Благодаря реализации проекта на предприятии появится 25 новых рабочих мест.

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