«Северсталь» построила производственную линию по выпуску уникального проката

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«Северсталь» завершила строительство профилегибочного агрегата для производства холодногнутого шпунта Grani и толстостенного холодногнутого швеллера на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»).

"Мы развиваем наши мощности, чтобы расширять линейку продукции для различных отраслей отечественной экономики. Так, мы возвели профилегибочный агрегат стоимостью более 1,5 млрд рублей и производительностью порядка 60 тысяч тонн продукции в год. Благодаря этому «Северсталь» первой в России освоила производство холодногнутых шпунтовых свай, которые представлены на рынке под брендом Grani. Продукт служит для возведения гидротехнических конструкций, объектов транспортного и гражданского строительства. В частности, может применяться при строительстве котлованов, подпорных стенок, ограждений опор мостов, дорог и речных берегоукрепительных сооружений. Это особенно актуально в условиях импортозамещения, так как ранее эта продукция закупалась у зарубежных производителей", — прокомментировал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

В конструкции линии установлены разматыватель, ножницы, стыкосварочная машина, 20 формирующих клетей с широким диапазоном настроек, а также установка плазменной резки и линия упаковки готовой продукции. Проектом также предусмотрены система гидравлики, пневматическая система для обдувки фильтров вытяжки плазменной резки, и система автоматизации, что повышает безопасность и комфорт рабочих мест. До запуска в работу всей линии была проверена работа каждого агрегата в отдельности, проведены холодные и горячие испытания всей цепочки оборудования.

Новый объект расположен на площадке трубопрофильного цеха в поселке Шексна Вологодской области. В рамках развития этой производственной площадки «Северсталь» реализует еще один крупный инвестиционный проект стоимостью порядка одного миллиарда рублей — создание линии по выпуску свайной трубы, запуск которой запланирован на IV квартал 2024 года.

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