Открыто движение по второму пути на сахалинской станции Большая Елань

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На станции Большая Елань в Южно-Сахалинске открыли движение по второму пути. Это позволит встречным поездам одновременно разъезжаться, не теряя времени.

Здесь также возвели две новые платформы из композитных материалов, установили на них погодные модули, смонтировали систему навигации и освещения.

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До конца сентября построим ещё две платформы на станции Луговое. А в 2025 году смонтируем 4 модульных вокзала и оборудуем 14 композитных платформ на 12 остановочных пунктах Южно-Сахалинска. Также завершим работы по обновлению главного вокзала города.

Вновь пополнили парк магистрали новыми пассажирскими вагонами — передали в работу 5 купейных и 3 межобластных сидячих вагона.

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Ранее в текущем году сюда также поступили 8 новых вагонов для поездов пригородного сообщения, а также 3 плацкартных и 1 купейный вагон для дальнего следования.

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