Лечебный корпус № 2 ГКБ Вересаева открыт после реконструкции в Москве

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Реконструкцию лечебного корпуса № 2 (ранее — хирургический корпус № 10) начали в июле 2023 года и завершили в августе 2024 года.

Семиэтажное здание 1972 года постройки полностью модернизировали. Его оформили в едином стиле с флагманским центром экстренной помощи и обновленным ранее лечебным корпусом № 1.

В открывшемся подразделении разместили 275 коек.

Обновленный корпус оснастили современным оборудованием, для этого закупили более 2,3 тысячи единиц медицинской техники и других изделий, в том числе по контрактам жизненного цикла два рентгеновских аппарата типа «С-дуга», 14 аппаратов УЗИ и эндоскопическую стойку.

© b1.mskagency.ru

Здесь трудятся 227 сотрудников, из них 75 врачей. Предусмотрена вся необходимая инфраструктура для организации безбумажной цифровой среды и работы с электронной историей болезни, в том числе с использованием мобильных устройств.

© b1.mskagency.ru

С существующими корпусами здание объединяет подземный переход, что значительно облегчает и ускоряет маршрутизацию пациентов между различными отделениями больницы.

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

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