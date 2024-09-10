Лечебный корпус № 2 ГКБ Вересаева открыт после реконструкции в Москве
Реконструкцию лечебного корпуса № 2 (ранее — хирургический корпус № 10) начали в июле 2023 года и завершили в августе 2024 года.
Семиэтажное здание 1972 года постройки полностью модернизировали. Его оформили в едином стиле с флагманским центром экстренной помощи и обновленным ранее лечебным корпусом № 1.
В открывшемся подразделении разместили 275 коек.
Обновленный корпус оснастили современным оборудованием, для этого закупили более 2,3 тысячи единиц медицинской техники и других изделий, в том числе по контрактам жизненного цикла два рентгеновских аппарата типа «С-дуга», 14 аппаратов УЗИ и эндоскопическую стойку.
Здесь трудятся 227 сотрудников, из них 75 врачей. Предусмотрена вся необходимая инфраструктура для организации безбумажной цифровой среды и работы с электронной историей болезни, в том числе с использованием мобильных устройств.
С существующими корпусами здание объединяет подземный переход, что значительно облегчает и ускоряет маршрутизацию пациентов между различными отделениями больницы.
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