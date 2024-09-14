В Ленобласти открылся центр реабилитации и абилитации для участников СВО

© tass.ru

Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации для военных, получивших ранения в зоне специальной военной операции (СВО), открыли во Всеволожске Ленинградской области, передает корреспондент ТАСС.

Мы сегодня открываем с вами Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации. Это первая составляющая большого проекта — кластера комплексной реабилитации ветеранов, участников специальной военной операции. <…> На самом деле проект уникальный, и он создается не на пустом месте. Здесь уже девять лет работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который накопил очень большой опыт работы с людьми с инвалидностью и возможности обучения их новым специальностям, профессиям, социальной реабилитации, а самое главное — трудоустройства и последующего сопровождения. Именно концепция комплексного подхода к нашим героям, участникам СВО лежит в основе этого проекта.

Центр создавался совместно с фондом «Защитники Отечества», волонтерскими организациями и комитетами региона.

Центр является одним из восьми объектов инфраструктуры, которые войдут в региональный «Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО». Он также предполагает Центр высокотехнологичного протезирования, Центр по обслуживанию и ремонту технических средств реабилитации, учебно-тренировочный центр — гостиницу для ветеранов СВО, ЖК «Инклюзивный», Центр восстановительного лечения участников СВО и другое. Ядром кластера стал Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который с 2015 года занимается трудовой и социальной интеграцией инвалидов.

Буквально в октябре мы сдаем еще один объект — это учебно-тренировочная гостиница, где ребята с тяжелыми травмами, ранениями смогут получать адаптацию к жизни в бытовых условиях. Здесь также уже в ноябре откроется центр высокотехнологического протезирования. Дальше здесь будет создаваться целый кластер для тех, кто имеет тяжелые травмы, и кому мы будем предлагать остаться здесь жить и работать, а остальные ребята, конечно же, будут разъезжаться домой, мы будем там помогать им трудоустраиваться.

В новом центре на 1,5 тыс. кв. м расположились кабинеты механотерапии и нейрореабилитации с биологической обратной связью, зал реабилитационного оборудования, кабинет протезирования, ординаторская. Помещения предназначены для первичного приема профильными врачами и протезистами, а также для проведения реабилитационных занятий.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.