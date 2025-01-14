Аварийно-спасательная служба Ленобласти получила новую технику и оборудование

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Для оснащения подразделений аварийно-спасательной службы Ленинградской области передано 8 автомобилей, в том числе пожарно-спасательные автомобили КамАЗ, аварийно-спасательные автомобили ГАЗ «Садко Next», автомобиль радиационной и химической разведки на базе автомобиля УАЗ «Патриот», а также КамАЗ с кран-манипуляторной установкой.

Для обеспечения поисковых и спасательных работ передано: 10 комплектов гидравлического аварийно-спасательного инструмента «СПРУТ», 5 единиц радар-детекторов «РД-400» для поиска людей под завалами, 10 бензогенераторов и 10 аварийно-осветительных установок «Башня световая с генератором».

Для обеспечения мероприятий по гражданской обороне переданы каркасные палатки М-10 (72 ед.) и М-30 (36 ед.), а также 900 кроватей.

Общая стоимость аварийно-спасательной и специальной техники и оборудования, закупленного в рамках областной программы «Безопасность Ленинградской области», составляет более 184 млн рублей.

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