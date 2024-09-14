В станице Карачаево-Черкесии открыли новую врачебную амбулаторию

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В станице Преградной в Карачаево-Черкесии состоялось торжественное открытие новой врачебной амбулатории.

Врачебная амбулатория, открытая в день КЧР, рассчитана на 240 посещений в смену и оснащена новейшей техникой, оборудована в соответствии с современными стандартами.

В новом здании имеются хорошо оснащенные кабинеты физиотерапевта и стоматолога, других узких специалистов. На базе амбулатории есть своя лаборатория, что значительно упрощает работу врачей и позволяет своевременно проводить обследования.

Новое медучреждение расположено в центре станицы, рядом со зданием администрации поселения, недалеко от здания администрации района и детского сада, в удобном, доступном и комфортном для всех жителей месте.

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