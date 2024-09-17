Амфибийный завод «Север» представил аэролодку «Север 650К»
Красноярский амфибийный завод «Север» с 2014 года выпускает транспорт для эксплуатации в экстремальных условиях. На данный момент в модельном ряду представлено более 18 моделей аэролодок и более 8 моделей снегоболотоходов.
Техника является амфибийной и может эксплуатироваться в любое время года и на любой поверхности, — рассказал «Медиапалубе» руководитель отдела продаж компании Семен Молчанов. — Для такой лодки нет преград, она может ездить по воде, по льду, по снегу, по торосам, выезжать на берег. Соответственно, используется такая техника в разных сферах, начиная с личных — охота, рыбалка, путешествия, туризм. Также она идет на коммерческие нужды: для доставки людей и грузов в труднодоступные места, например, в период межсезонья, когда ни одна техника, кроме аэролодки, не может идти по водоемам. В нашей стране много таких регионов, недавно мы поставляли свои катера на Чукотку. Также наша продукция используется для нужд МЧС.
Под основной частью корпуса находится баллон, снизу защищенный специальным пластиком, который специалисты называют «чешуей». Именно такое покрытие позволяет катеру выезжать на берег и без повреждений проходить даже по острым камням и льду.
В рамках экспозиции на Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий завод «Север» представил одну из своих самых ходовых моделей — «Север 650К». Она может вмещать до восьми человек и до 1500 кг груза. Версия представлена в рестайлинг-варианте с вклеенными яхтенными стеклами.
Этот катер уже года три ходит по Петербургу и окрестностям — выходит в Финский залив и ходит по каналам. В том числе ее не раз использовали при спасательных операциях.
По словам спикера компания продолжит свое развитие и расширение модельного ряда в соответствии с запросами рынка, в частности крупных предприятий. Из тенденций — увеличение грузоподъемности.
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