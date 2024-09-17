Амфибийный завод «Север» представил аэролодку «Север 650К»

© paluba.media

Красноярский амфибийный завод «Север» с 2014 года выпускает транспорт для эксплуатации в экстремальных условиях. На данный момент в модельном ряду представлено более 18 моделей аэролодок и более 8 моделей снегоболотоходов.

Техника является амфибийной и может эксплуатироваться в любое время года и на любой поверхности, — рассказал «Медиапалубе» руководитель отдела продаж компании Семен Молчанов. — Для такой лодки нет преград, она может ездить по воде, по льду, по снегу, по торосам, выезжать на берег. Соответственно, используется такая техника в разных сферах, начиная с личных — охота, рыбалка, путешествия, туризм. Также она идет на коммерческие нужды: для доставки людей и грузов в труднодоступные места, например, в период межсезонья, когда ни одна техника, кроме аэролодки, не может идти по водоемам. В нашей стране много таких регионов, недавно мы поставляли свои катера на Чукотку. Также наша продукция используется для нужд МЧС.

© paluba.media

Под основной частью корпуса находится баллон, снизу защищенный специальным пластиком, который специалисты называют «чешуей». Именно такое покрытие позволяет катеру выезжать на берег и без повреждений проходить даже по острым камням и льду.

В рамках экспозиции на Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий завод «Север» представил одну из своих самых ходовых моделей — «Север 650К». Она может вмещать до восьми человек и до 1500 кг груза. Версия представлена в рестайлинг-варианте с вклеенными яхтенными стеклами.

© paluba.media

Этот катер уже года три ходит по Петербургу и окрестностям — выходит в Финский залив и ходит по каналам. В том числе ее не раз использовали при спасательных операциях.

По словам спикера компания продолжит свое развитие и расширение модельного ряда в соответствии с запросами рынка, в частности крупных предприятий. Из тенденций — увеличение грузоподъемности.

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