«ЛМЗ Рыбинск» запустил новое литейное производство

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Новый цех по выпуску литых комплектующих позволит ежегодно выпускать до 2 тыс. тонн комплектующих для автомобилестроения и других отраслей, нарастив общую мощность предприятия до 6 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции превысили 650 млн рублей.

В новом цехе будут производить элементы турбокомпрессоров (корпуса турбины и подшипника турбины) и выпускные коллекторы для двигателей внутреннего сгорания из жаропрочного чугуна по газофицируемым моделям. По данным компании, сейчас в России серийно подобную продукцию не изготавливают, а локализация производства комплектующих составит 100%.

Процесс литья по газифицируемым моделям из жаропрочного чугуна значительного повышает точность отливок, так как не требуются дополнительная шлифовка и зачистка. Новый метод позволяет производить отливки в самых сложных форм-факторах и вариативной конфигурации. Для выпуска продукции металлурги используют сплавы из жаропрочного чугуна, который выдерживает несколько тысяч циклов нагрева до 1100 °C, не теряя физических свойств.

Основные потребители продукции из жаропрочного литья — двигателестроительные предприятия «Автодизель» (Ярославский моторный завод) и «Турбокомплект», которые также являются заемщиками ФРП. Ранее «Автодизель» закупал в России комплектующие для двигателей из серого чугуна, а предприятие «Турбокомплект» получало отливки из жаропрочного чугуна из-за рубежа.

OOO «ЛМЗ Рыбинск» (до 2019 года ООО «Литейно-механический завод) основано в 2007 году. Входит в ГК «Промышленные инвестиции». Предприятие расположено на промышленной площадке 4,1 га в г. Рыбинске Ярославской области. Площадь производственных помещений 15000 м2.

Основной профиль предприятия — изготовление отливок из серого и высокопрочного чугуна для изготовления комплектующих железнодорожной, дорожной строительной техники, гидравлических узлов, работающих под давлением, а также изготовление заказов предприятий других отраслей.

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