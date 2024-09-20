«ОДК-Сатурн» внедряет систему контроля качества деталей авиадвигателей на основе ИИ

На рыбинском предприятии успешно внедрили технологию контроля качества с использованием искусственного интеллекта.

Новое отечественное решение позволяет быстрее и точнее проверять качество изготовленных лопаток авиадвигателей, чем при ручной проверке. Искусственный интеллект выявляет мельчайшие дефекты, которые трудно обнаружить человеку.

«Наша компания стремится к внедрению передовых технологий, включая искусственный интеллект. Уже четыре года мы развиваем эти компетенции в рамках лаборатории цифровых технологий», — отметил начальник управления цифровой трансформации «ОДК-Сатурн» Александр Сорокин. «Наше главное направление — внедрение искусственного интеллекта, в первую очередь для контроля качества. Контроль качества — ключевая задача в двигателестроении, и всегда был самой распространенной операцией в производстве газотурбинных двигателей. Мы применяем новые подходы и технологии, чтобы повысить эффективность и точность контроля. Сейчас мы переходим к их промышленной эксплуатации», — добавил он.

На предприятии также подчеркнули, что каждая лопатка авиадвигателя — это одна из самых сложных деталей в производстве. Надежная работа всего двигателя зависит от её целостности и стойкости к внешним воздействиям.

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