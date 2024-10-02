В Краснодарском крае запустили два завода по производству медицинских изделий и комплектующих

© ki-news.ru

В крае функционирует более десяти предприятий, которые производят медикаменты, радиофармацевтические препараты, перевязочные материалы, средства индивидуальной защиты и продукции для хирургии. И к ним скоро присоединятся два новых производства в Северском районе.

Об их создании договорились на Петербургском экономическом форуме с компаниями «Апрель» и «ОРТО-Маркет». Первый проект направлен на создание производства медизделий и санитарно-гигиенических средств для реабилитации пациентов. Второй — позволит выпускать комплектующие для протезов. Это фактически два завода рядом, которые уже построены и планируют запуск в 2025 году,

Оба завода расположены в станице Смоленской. Компания «ОРТО-Маркет» разместила свои производственные мощности на площади в 1,3 тыс. квадратных метров. На проект инвестировали более 1 млрд руб.

Компания «Апрель» также инвестировала более 1 млрд руб. в запуск производства медицинских изделий, таких как катетеры и абсорбирующее белье. Цеха построены, закуплено оборудование, идет набор инженерно-технического персонала. Компания планирует полностью удовлетворить потребности медицинских учреждений Южного федерального округа.

В Краснодарском крае действует комплекс мер поддержки для производителей импортозамещающей продукции. Из регионального бюджета предприятия могут получить до 300 млн руб. финансирования, а от Фонда развития промышленности края до 200 млн руб. льготного займа по ставке 0,1% годовых.

Фармацевтическая и медицинская промышленность Кубани демонстрируют стабильный рост. По итогам 2023 года индекс промышленного производства лекарств и материалов, применяемых в медицине, составил 127,1%, что на 25,2% выше среднего показателя по России.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.