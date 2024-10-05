«ТИТАН-2» завершил бетонирование фундамента под здание управления 7-го энергоблока ЛАЭС ВВЭР-1200.

На стройплощадке энергоблока № 7 Ленинградской АЭС завершили бетонирование первой из двух секций фундаментной плиты здания управления. Это один из семи объектов «ядерного острова». Всего необходимо обустроить фундамент площадью около 2570 м², для чего потребуется почти 4000 кубометров высокопрочного бетона.

«Для доставки бетона мы использовали 37 миксеров, а его укладка велась четырьмя автомобильными бетононасосами с подачей 100-120 кубометров в час. Это позволило завершить бетонирование первой секции за сутки, используя 2200 кубометров бетона. После армирования и бетонирования второй секции, когда фундаментная плита достигнет проектной прочности, начнут возводить железобетонные стены здания», — сообщил Константин Худяков, директор программы по объектам Ленинградской АЭС АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

Хотя здание управления не будет содержать тяжелого оборудования или источников ионизирующего излучения, к его фундаменту предъявляются требования, аналогичные требованиям к зданию реактора. Он должен быть сейсмоустойчивым и выдерживать сильные внешние нагрузки. В течение ста дней перед началом бетонирования проводилось сложное армирование, для которого потребовалось более 700 тонн арматуры, эквивалентных 100 километрам длины.

«Здание управления — ключевой объект атомной станции. Здесь будут размещены системы контроля, защиты и управления энергоблоком, включая АСУ ТП, а также блочный и резервный пункты управления. Сейчас строители закладывают основу для их надежной эксплуатации и безопасности персонала», — объяснил Евгений Милушкин, заместитель директора по капитальному строительству ЛАЭС-2.

Оперативный персонал на блочном пункте управления будет круглосуточно управлять процессами энергоблока во всех режимах, контролировать состояние систем, регулируя параметры реактора, турбины и другого оборудования, обеспечивая безопасность и эффективность работы станции. Резервный пункт управления позволит остановить и перевести блок в безопасное состояние, а также отводить тепло от активной зоны реактора, если операции с блочного пункта станут невозможны.

В настоящее время на строительной площадке Ленинградской АЭС ведутся работы на 18 объектах, где занято около 500 человек.

Ленинградская АЭС — одна из крупнейших в России по установленной мощности (4400 МВт) и единственная, имеющая два типа реакторов: два блока РБМК-1000 и два поколения 3+ ВВЭР-1200. Энергоблоки РБМК-1000 № 1 и № 2 были остановлены после 45 лет эксплуатации и заменены в 2018 и 2021 годах новыми блоками ВВЭР-1200 с проектным сроком службы 60 лет, с возможностью продления еще на 20 лет. В 2022 году началось строительство энергоблоков № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200, которые заменят блоки № 3 и № 4 РБМК-1000. После ввода в эксплуатацию каждый новый блок будет вырабатывать более 8,5 млрд кВт·ч в год, что обеспечит северо-западный регион энергией и поддержит крупные инвестиционные проекты. Новая очередь ЛАЭС создаст около 2000 рабочих мест.

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