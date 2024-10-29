На стройплощадке энергоблока № 8 Ленинградской АЭС началось армирование фундамента здания реактора

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28 октября 2024 года на строительной площадке четвёртой очереди Ленинградской АЭС началась ключевая операция по возведению энергоблока № 8: строители приступили к армированию нижней части фундамента под здание реактора, главного объекта блока.

Фундамент — это важнейшая конструкция любого здания, от его качества зависят прочность строения и стабильность оборудования внутри. Для устройства фундамента энергоблока № 8 понадобится около двух тысяч тонн арматуры и свыше пяти тысяч кубометров бетона.

«Мы закладываем основы безопасности важнейшего объекта. Наша задача — создать фундамент, равномерно распределяющий нагрузку от 70-метрового здания и установленного оборудования, чтобы обеспечить его надежную эксплуатацию. Параллельно с армированием мы устанавливаем датчики для контроля целостности и герметичности оболочки реактора и продолжаем создание замкнутого контролируемого контура заземления. В ноябре-декабре начнем армировать фундаменты под другие объекты ядерного острова восьмого блока», — сообщил заместитель директора по капитальному строительству Ленинградской АЭС-2 Евгений Милушкин.

По графику армирование фундаментной плиты здания реактора завершится во II квартале 2025 года, после чего начнется бетонирование, возведение защитных оболочек и монтаж оборудования.

Все строительно-монтажные работы на восьмом блоке Ленинградской АЭС продлятся семь лет. Затем пройдут наладочные работы, физический и энергетический пуски реактора и его опытная эксплуатация. В 2032 году энергоблок планируют ввести в промышленную эксплуатацию, и он будет передавать в энергосистему Северо-Запада почти 28 млн кВт·ч в сутки.

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