«Новотранс» выпустил на сеть первые вагоны собственного производства

Группа компаний «Новотранс» в сентябре 2024 года ввела в эксплуатацию 66 люковых полувагонов модели 12-6774, построенных на Бийском вагоностроительном заводе.

В сентябре текущего года состоялась отгрузка антрацита в вагоны новой постройки серийного производства Бийского вагоностроительного завода «Новотранс». Первые 32 вагона были направлены под погрузку на станции Евсино и Линёво Западно-Сибирской железной дороги. Грузоотправитель был гарантированно обеспечен подвижным составом именно новой постройки. 24 и 25 сентября состоялась первая в рабочем цикле новых вагонов погрузка. Полувагоны были погружены антрацитом назначением на станции Мурманск и Лужская Октябрьской железной дороги.

«Новое, уже серийное производство вагонов на Бийском вагоностроительном заводе „Новотранс“ направлено на компенсацию вагонами новой постройки выбывших из оперирования полувагонов Группы компаний „Новотранс“.

Первая погрузка введенных в эксплуатацию новых грузовых полувагонов — важнейший этап в практической реализации стратегии по обновлению парка вагонов. Это результат крупного инвестиционного проекта развития собственного вагоностроительного производства», — прокомментировал президент Группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров.

https://vk.com/...-194576065_1092

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