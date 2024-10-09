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Статистика

Доходы бюджета растут

 © minfin.gov.ru

По предварительной оценке объём доходов федерального бюджета в январе-сентябре 2024 года составил 26 289 млрд рублей, что на 33,2% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года.

При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+21% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика.

⏺Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 17 962 млрд рублей и увеличились на 26,9% г/г.

⏺Нефтегазовые доходы составили 8 327 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+49,4% г/г) преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть.

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-сентября 2024 года составил 26 120 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 23,3% г/г.

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Источник: https://minfin.gov.ru/ru/press-cent...zheta_v_yanvare-sentyabre_2024_goda

статистика, бюджет, налоги
  • Нет аватара termometrix
    09.10.2417:40:38

    Федеральный бюджет в январе-сентябре, по предварительным данным, был исполнен с профицитом в размере 169 млрд рублей, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

    Интерфакс

    Консолидированный бюджет РФ в январе-августе 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 1 трлн 766,3 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

    Интерфакс

    Одной из небольших положительных особенностей девальвации рубля в августе и сентябре является то, что традиционно девальвация национальной валюты увеличивает номинально доходы бюджета.

    Отредактировано: termometrix~18:19 09.10.24
    #1290180
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