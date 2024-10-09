Доходы бюджета растут

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По предварительной оценке объём доходов федерального бюджета в январе-сентябре 2024 года составил 26 289 млрд рублей, что на 33,2% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года.

При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+21% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика.

⏺Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 17 962 млрд рублей и увеличились на 26,9% г/г.

⏺Нефтегазовые доходы составили 8 327 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+49,4% г/г) преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть.

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-сентября 2024 года составил 26 120 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 23,3% г/г.

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