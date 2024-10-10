Компания «Континент ЭТС» открыла в Нижнем Новгороде завод по выпуску ПЛК.

ПЛК используются в системах телемеханики и управления технологическими процессами на промышленных и пищевых предприятиях, в тепловых пунктах, на транспорте, а также на важных объектах критической информационной инфраструктуры.

Программируемый логический контроллер ГК «Узола».

Инвестиции в строительство нового завода «Континент ЭТС» (часть ГК «Узола») превысили 400 млн рублей. Из них 63 млн рублей были предоставлены федеральным Фондом развития промышленности в виде льготных займов, а 47 млн рублей — Фондом развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области.

Компания прошла путь от оптовой торговли до инжиниринговой компании с серийным производством, отметил директор ООО «Континент ЭТС» Александр Алексеев. «Мы стараемся использовать отечественные электронные компоненты. Наша платформа легко интегрируется с существующими системами автоматизации на предприятиях, а открытость информации о её архитектуре позволяет потребителям и системным интеграторам разрабатывать собственное ПО и системы автоматизации».

ПЛК «Прогресс» включает процессорный модуль, модуль шасси, модули дискретного и аналогового ввода/вывода, а также специализированные модули — счетные, коммуникационные и др. Комплектация индивидуальна и зависит от нужд заказчика. Компания планирует выпускать до 5 тыс. комплектов ПЛК в год.

Модули ввода/вывода, шасси и встроенное ПО разработаны специалистами компании. ПЛК управляются с использованием Linux или RTOS с поддержкой Codesys. В ближайшее время компания готовит к выпуску собственное ПО для среды разработки и исполнения, чтобы заменить импортный Codesys.

Среди преимуществ ПЛК — дублирование каналов связи, автоматическая самодиагностика компонентов и датчиков, а также возможность «горячей» замены модулей без отключения питания.

Основные рынки сбыта ПЛК — Россия и страны Таможенного союза. Основные потребители — отечественные нефтегазовые и горно-металлургические компании.

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